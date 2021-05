सलमान की राधे का ये विलेन रह चुका है भूटान आर्मी का ऑफिसर, बनना चाहता है एक्शन हीरो

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज देखने को मिल रहा था और आखिरकार इसे ईद के मौके पर रिलीज कर दिया गया है. सलमान खान की फिल्म हो और एक्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. फिल्म में भरपूर एक्शन है और सलमान को फिल्म में 3 विलेन का सामना करना पड़ा है. मेन विलेन के रोल में रणदीप हुड्डा हैं. इसके बाद दो साइड विलेन भी हैं. जिसमें से एक रोल प्ले किया है गौतम गुलाटी ने और दूसरा रोल प्ले किया है Sangay Tsheltrim ने.

रह चुके हैं आर्मी अफसर

Sangay Tsheltrim फिल्म में एक अहम रोल में नजर आए हैं. ये चेहरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में नया है मगर भूटान में ये काफी पॉपुलर हैं. बहुत कम लोगों को सांगे के बारे में ये पता होगा कि वे भूटान आर्मी के अफसर भी रह चुके हैं. उन्होंने मिडडे से इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे उस समय से सलमान खान के फैन हैं जब सलमान ने शर्टलेस होकर ओ हो जानेजाना गाने पर परफॉर्म किया था.

