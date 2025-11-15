scorecardresearch
 

घर पर हो रहा धर्मेंद्र का इलाज, इमोशनल हुए सलमान खान, बोले- मैं चाहता हूं...

धर्मेंद्र के इंडस्ट्री में कई चाहने वाले हैं, लेकिन उनका सलमान खान संग खास कनेक्शन है. वो सलमान खान को अपना बेटा मानते हैं. सलमान, धर्मेंद्र को अपना कहते हैं. दंबग टूर के दौरान सलमान, धर्मेंद्र के बारे में सोचकर इमोशनल हो गए.

धर्मेंद्र से सलमान खान का खास रिश्ता (PHOTO: Screengrab)
धर्मेंद्र से सलमान खान का खास रिश्ता (PHOTO: Screengrab)

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत कुछ वक्त से खराब चल रही है. पिछले हफ्ते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. तीन दिन तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे गई. अब घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है. सलमान खान, धर्मेंद्र संग गहरा रिश्ता शेयर करते हैं. धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए वो इमोशनल हो गए. 

इमोशनल हुए सलमान 
सलमान खान इन दिनों दंबग टूर के लिए कतर में हैं. दबंग टूर के दौरान सलमान ने स्टेज पर धर्मेंद्र को याद किया और अचानक भावुक हो गए. स्टेज से सलमान ने धर्मेंद्र के लिए कहा कि फिटनेस को लेकर मैं उनसे ही मोटिवेट हुआ हूं. फिट रहने की प्रेरणा उनसे ही मिली है. 

सलमान ने कहा कि मेरे आने से पहले सिर्फ एक ही शख्स थे, वो हैं धरम जी. वो मेरे पिता जैसे हैं, बात खत्म. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि वो जल्द ही कमबैक करें. धर्मेंद्र के लिए सलमान का ये प्यार पहली बार नहीं छलका है. इससे पहले भी वो कई बार हीमैन के लिए प्यार जाहिर कर चुके हैं. 

धर्मेंद्र मानते हैं बेटा 
धर्मेंद्र अकसर बिग बॉस के सेट पर भी आया करते थे. एक एपिसोड के दौरान उन्हें सलमान को अपना तीसरा बेटा बताया था. धर्मेंद्र ने सलमान को लेकर कहा था, वैसे मैं तो कहूंगा, ये मेरा बेटा है. मेरे तीन बेटे हैं- तीनों भावुक हैं, स्वाभिमानी हैं, और साफ दिल के हैं. लेकिन ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है.

एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने ये भी कहा था कि अगर मुझ पर बायोपिक बने, सलमान ही मेरा रोल निभाए. क्योंकि वही मुझे तरह से पेश कर पाएगा. 

सलमान ने की थी बॉबी की मदद 
सलमान खान धर्मेंद्र से बेइंतिहा प्यार करते हैं. उनके प्यार की वजह से ही उन्होंने बॉबी देओल को रेस 3 में रोल दिलाने में मदद की थी. धर्मेंद्र जब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो सलमान खान उनसे मिलने गए. सलमान और धर्मेंद्र का प्यार अटूट है. यही वजह है कि दबंग टूर में भी वो उन्हें याद किए बिना नहीं रह पाए. 

