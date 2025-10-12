scorecardresearch
 

फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी, सेफ्टी के लिए उठाया ये कदम, बोलीं- औरत होने के नाते...

संगीता बिजलानी ने अपने फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि इस हादसे के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है और वो इस समय बहुत डरी हुई भी हैं.

फार्महाउस पर चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी (Photo: Instagram @sangeetabijlani9)
एक्ट्रेस संगीता बिजलानी इन दिनों बहुत परेशान हैं. 18 जुलाई के दिन उनके पुणे स्थित फार्महाउस पर चोरी हुई थी. संगीता को इस दौरान भारी नुकसान झेलना पड़ा था. चोरों ने एक्ट्रेस के फार्महाउस पर जमकर उत्पात मचाया था. हालांकि तबतक संगीता का कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन अब उनके फार्महाउस पर हुई चोरी की सारी अपडेट्स पता चल गई हैं.

क्यों परेशान हैं संगीता बिजलानी?

संगीता ने हाल ही में पुणे रूरल एसपी संदीप सिंह गिल से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने चोरी की जांच की स्थिति के बारे में पूछा. एक्ट्रेस ने अपनी सुरक्षा को लेकर फायरआर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. पुलिस के मुताबिक, जुलाई में कुछ अनजान लोगों ने उनके फार्महाउस में घुसकर फ्रिज, टीवी और फर्नीचर जैसे सामान को तोड़ा-फोड़ा और दीवारों पर आपत्तिजनक ग्रैफिटी भी लिखी. साथ ही उन्होंने 50,000 रुपये कैश और 7,000 रुपये का टीवी भी चुरा लिया.

संगीता ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया. न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं पिछले 20 साल से पवना में रह रही हूं. ये मेरा घर रहा है, लेकिन इस चोरी की भयानक घटना को तीन महीने से ज्यादा हो गए, फिर भी कोई समाधान नहीं है. हालांकि संदीप सिंह गिल ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस इस मामले की गहराई में जाकर दोषियों को पकड़ाएगी. फार्महाउस पर चोरी और तोड़फोड़ हुई है, जो बहुत डरावना था. लकी हूं कि मैं उस वक्त वहां नहीं थी. घर के अंदर दीवारों पर अश्लील चीजें लिखी गईं थीं.'

चोरी के बाद असुरक्षित महसूस कर रहीं संगीता बिजलानी

संगीता ने आगे कहा कि इस हादसे ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की कम्युनिटी को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने कहा, 'पवना में कई वृद्ध नागरिक और परिवार रहते हैं, सुरक्षा बहुत जरूरी है. इन हालिया घटनाओं के बाद इलाके के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. इस हादसे के बाद मैंने पुणे रूरल पुलिस से फायरआर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. एक औरत के तौर पर अगर मैं अकेले घर जाती हूं तो कुछ सेफ्टी होना जरूरी है. पहले मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं लगी, लेकिन अब मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है.'

संगीता ने अंत में कहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर पहली बार डर महसूस हो रहा है, जिसके लिए उन्हें अपने पास हथियारों की जरूरत है. बता दें कि संगीता बिजलानी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक हैं. वो 90s की शुरुआत में कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उनका नाम सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी जुड़ा है, जिनके साथ अब वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

---- समाप्त ----
