सलमान खान ने बॉलीवुड में पूरे किए 37 साल, संघर्ष-बदलाव के बाद जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इंडस्ट्री में आज 37 साल पूरे कर लिये हैं. सलमान ने कई यादगार सुपरहिट फिल्में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं. तीन से ज्यादा दशकों का ये सफर उनके सिनेमाई करिश्मे, कई ब्लॉकबस्टर हिट्स और जबरदस्त फैन फॉलोइंग से भरा रहा है.

सलमान ने किया संघर्ष, बने सुपरस्टार

सलमान ने बॉलीवुड में बतौर सपोर्टिंग एक्टर एंट्री की थी. 1988 में आई फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से सलमान खान ने अपना डेब्यू किया. 1989 में आई डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की 'मैंने प्यार किया' ने पूरा खेल बदलते हुए सलमान खान को रातोरात नेशनल हार्टथ्रॉब बना दिया था. ये फिल्म न सिर्फ सलमान बल्कि इंडियन सिनेमा में रोमांटिक ड्रामा के लिए भी गेम-चेंजर बनकर सामने आई. इस सफलता के बाद सलमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. चाहे वो 'वॉन्टेड' (2009) और 'दबंग' (2010) जैसी एक्शन एंटरटेनर्स हों या फिर 'हम आपके हैं कौन' (1994) जैसी फैमिली ड्रामा, या 'बजरंगी भाईजान' (2015) जैसी इमोशनल कहानी, सलमान ने लगातार कई हिट फिल्में दीं जिसका सिलसिला आज भी जारी है.

सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप दोनों का सामना करने के बाद भी इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद स्टार्स में से एक हैं. उनके फैंस हर उम्र के हैं जो सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भरे हुए हैं. दूसरी तरफ सलमान को नए कलाकारों को राह दिखाने के लिए भी जाना जाता है. वह अपने बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए कई चैरिटी के कामों के लिए भी अक्सर सुर्खियों में बनें रहते हैं. कहना होगा कि सलमान खान ने इंडियन सिनेमा में मास हीरो की परिभाषा पूरी तरह से बदल दी है.

अपने करियर की शुरुआत से ही सलमान खान ने कई टॉप फिल्ममेकर्स के साथ 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए बहुत से अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इसके साथ ही उनके फैंस द्वारा हर साल उनकी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्में त्योहार की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं. यही वह कारण है कि सलमान की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करती हैं.

आने वाली फिल्मों की बात करें तो, फैंस सलमान खान की नई फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म को अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनाया जा रहा है. फिल्म को हाल के समय की सबसे बड़ी युद्ध पर आधारित फिल्म माना जा रहा है. बता दें कि इसकी कहानी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है और इसमें बहादुरी और देशभक्ति की झलक साफ दिखाई देने वाली है. फिल्म में सलमान खान लीड रोल में हैं, जिसकी वजह से दर्शकों को इससे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं.

