जब सैफ पर हुआ था अटैक, कैसे बेटे जेह को हमले से बचाया? ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट

साल 2025 की शुरुआत में बॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. देश में हर कोई हैरान रह गया जब खबर मिली कि एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ. उनके घर में कोई अनजान शख्स चोरी के इरादे से घुसा था, जो बाद में सैफ पर हमला करके भाग भी गया था.

सैफ पर हमले की रात आखिर क्या हुआ था?

सैफ और करीना के लिए ये वक्त बहुत मुश्किलों से भरा था. एक्टर ने इस हमले में दोनों के बच्चों तैमूर और जेह की जान भी बचाई थी. अब सैफ ने उस रात की पूरी कहानी एक बार फिर सभी के साथ शेयर की है. वो अक्षय कुमार संग ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच' पर गेस्ट बनकर आए थे. सैफ ने बताया कि उस रात करीना घर से बाहर थीं और वो अपने बच्चों के साथ फिल्म देख रहे थे.

एक्टर ने कहा, 'हम मूवी देखने के बाद करीब 2 बजे सोने चले गए थे. कुछ देर बार करीना घर लौटीं और हम दोनों ने थोड़ी बातचीत की और फिर सो गए. तभी अचानक मेड अंदर आई और बोली कि जेह बाबा के कमरे में कोई घुस गया है. उसके हाथ में चाकू है और बोल रहा है कि उसे पैसे चाहिए. मैं तुरंत अपने बेड से उतरा और जेह के कमरे में घुस गया. मैंने अंधेरे में देखा कि एक आदमी उसके बेड के पास खड़ा है और उसके हाथ में चाकू है.'

जब अक्षय ने सैफ से पूछा कि क्या चोर ने उनके बच्चे जेह पर कोई हमला किया? तो सैफ ने बताया कि उसने जेह और उनकी मेड के हाथ पर छोटे कट मारे थे, क्योंकि वो उन्हें धमका रहा था. एक्टर ने आगे कहा, 'जब मैं रूम में अंदर घुसा, तो मुझे लगा कि वो मुझसे छोटा है. फिर मैं उसपर कूद गया. बाद में जेह ने मुझसे कहा कि पापा, आपने गलती की. आपको उसे लात या मुक्का मारना चाहिए था. मगर, हमारी लड़ाई शुरू हुई. वो पागल हो गया. उसके पास दो चाकू थे और उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया.'

बुरी तरह घायल हुए थे सैफ, बताया क्या था तैमूर का रिएक्शन

सैफ ने आगे बताया कि चोर संग उनकी लड़ाई के दौरान उनका परिवार कमरे के बाहर निकल गया था. मगर वो उससे उलझते रहे जिसमें उनकी मेड ने भी उन्हें मदद की. इसी दौरान चोर ने सैफ की पीठ पर चाकू मारा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई. सैफ ने बताया, 'लड़ाई के वक्त हमारी मेड ने मेरी जान बचाई थी क्योंकि चोर ने मुझपर हर जगह हमला किया था. फिर हम उसे कमरे में बंद करके बाहर निकल आए.'

'हमारे घर में तलवार थी, तो मैं वो लेने गया लेकिन मैं ठीक हालत में नहीं था. मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी. करीना ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा. चोर हालांकि जिस रास्ते से आया, वहीं से भाग गया था. तभी मैंने तैमूर की तरफ देखा और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हैं? मैंने कहां मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है. फिर हम नीचे उतरे, करीना बच्चों को लेकर करिश्मा के घर ले जाने वाली थीं. जबतक रिक्शा आई, तबतक तैमूर ने मुझसे कहा कि वो भी मेरे साथ आएगा. मुझे उसके साथ बहुत सुकून मिल रहा था.'

सैफ आगे बताते हैं कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, तब वहां का स्टाफ आधी नींद में था. जब उन्होंने उनसे स्ट्रेचर की डिमांड की, तब कोई नहीं सुन पाया. मगर जब एक्टर ने साफ किया कि वो सैफ अली खान हैं और उनके साथ एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तब हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच गई थी.

हमले के बाद क्यों हॉस्पिटल से चलकर बाहर आए थे सैफ?

सैफ की चोट गंभीर थी, उनकी सर्जरी भी हुई थी. मगर जब वो अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर हॉस्पिटल से बाहर आए थे, तब हर किसी ने उनकी हिम्मत की दाद दी थी. हालांकि सैफ को यूं डिस्चार्ज के बाद टशन में चलते देख कईयों ने उनकी चोट पर सवाल उठाए थे. सैफ ने बताया वो क्यों हॉस्पिटल से बाहर बिना व्हीलचेयर के आए थे. एक्टर ने कहा, 'जब ये सबकुछ खत्म हुआ, तब मुझे कई लोगों से सलाह मिली थी कि मुझे कैसे हॉस्पिटल से घर जाना है. मीडिया में बहुत हलचल थी.'

'सभी जानना चाहते थे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं. लेकिन कोई मेरी सुन नहीं रहा था. मगर हां मैं चल सकता था. मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी. शरीर में दर्द था, लेकिन मैं चल सकता था. मैं किसी तरह की टेंशन नहीं पैदा करना चाहता था. इसलिए मैं हॉस्पिटल से बाहर चलकर आया ताकि लोगों के पास एक मैसेज पहुंच सके कि मैं ठीक हूं.'

बता दें कि सैफ पर हमला 15 जनवरी की देर रात हुआ था.

