तलाक के बाद भी एक्स वाइफ संग खराब नहीं हुए सैफ के रिश्ते, बताया कब होती है बात

सैफ और अमृता की शादी कई हाई-प्रोफाइल रिश्तों की तरह उतार-चढ़ाव से भरी रही. दोनों का तलाक भी खूब सुर्खियों में रहा था. अब सैफ अली खान ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए टॉक शो 'टू मच' में इसपर बातचीत की. शो के दौरान सैफ ने खुलासा किया कि अमृता का उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव था.

अमृता ने सैफ की जिंदगी पर डाला था प्रभाव (File Photo)
सैफ अली खान और अमृता सिंह की प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा का विषय रही है. दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब सैफ अपनी डेब्यू फिल्म 'बेखुदी' की शूटिंग कर रहे थे. हालांकि सैफ और फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवैल के बीच बात नहीं बनीं और एक्टर को रिप्लेस कर दिया गया था. लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी मोड़ यह था कि सेट पर उनकी मुलाकात अमृता से हुई, जो उस समय एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं. दोनों जल्द ही प्यार में पड़ गए और 1991 में शादी के बंधन में बंध गए. तब तक सैफ ने फिल्मों डेब्यू भी नहीं किया था.

अमृता का रहा सैफ की जिंदगी पर असर

सैफ और अमृता की शादी कई हाई-प्रोफाइल रिश्तों की तरह उतार-चढ़ाव से भरी रही. दोनों का तलाक भी खूब सुर्खियों में रहा था. अब सैफ अली खान ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में इसपर बातचीत की. शो के दौरान सैफ ने खुलासा किया कि अमृता का उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव था. उन्होंने याद किया, 'मैंने इसके बारे में बहुत बात की है. जाहिर है कि 21 साल की उम्र बहुत कम होती है और चीजें बदल जाती हैं. हम जानते हैं कि चीजें नहीं चलीं. लेकिन दो शानदार बच्चे हमें मिले. मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ये कहा है कि अमृता मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थीं. उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री को समझने में मदद की. साथ ही कई अन्य चीजें समझने में भी. उस समय उनका योगदान और मदद अमूल्य थी. यह अफसोस की बात है कि बात नहीं बनी.'

आज भी एक्स वाइफ से बात करते हैं एक्टर?

एक्टर की बात सुनकर काजोल ने मजाक में कहा, 'लेकिन उन्होंने तुम्हारा अच्छा पालन-पोषण किया.' इस पर सैफ ने जवाब दिया, 'वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण और सीखने वाले साल थे. जैसा कि मैंने कहा वह एक शानदार मां हैं. मैं बहुत भाग्यशाली हूं. मुझे लगता है कि मेरी एक्स वाइफ और मेरे बीच काफी अच्छा तालमेल है. हम आमतौर पर महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं. आमतौर पर तब जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर होता हूं. जो कि काफी बार होता है. तो हां, यह एक नियमित संपर्क है.'

हाल ही में डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने सैफ अली खान और अमृता सिंह की अचानक हुई शादी की यादों को ताजा किया था. दोनों इस शादी में गवाह के रूप में शामिल हुए थे. डिजाइनर्स ने खुलासा किया कि सेरेमनी को सैफ और अमृता के माता-पिता दोनों से छिपाकर रखा गया था, जिसके कारण तुरंत कुछ विवाद हुआ. नम्रता जकारिया के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, उन्होंने बताया था कि कैसे एक मौलवी और एक सिख पंडित शादी पर मौजूद थे. कैसे अमृता को सेरेमनी के दौरान एक नया नाम दिया गया था.

डिजाइनर ने सुनाया था किस्सा

डिजाइनर ने बताया, 'वहां एक सरदारजी पंडित भी बैठे थे. अमृता ने जो कुछ भी फिट हुआ, उसे पहन लिया, क्योंकि समय नहीं था... सौभाग्य से उनकी मां से उन्हें कुछ शानदार गहने मिले. सैफ ने बंद गला पहना था. फिर मौलवी ने कहा, 'आपका नाम क्या है? आपका नाम 'A' से शुरू होना चाहिए.' हम चारों एक-दूसरे की ओर देखने लगे. फिर पंडित ने कहा, 'अजीजा'. वह एक भागी हुई दुल्हन थी, यह पागलपन था. वापस लौटते समय, उनकी मां ने उन्हें फोन किया... आखिरकार, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया.'

अमृता सिंह से तलाक के बाद सैफ अली खान ने एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की थी. 2012 में दोनों की शादी के खूब चर्चे हुए थे. कपल के दो बेटे हैं- तैमूर और जहांगीर. अमृता के साथ शादी से भी सैफ के दो बच्चे हैं. एक बेटी, सारा अली खान और एक बेटा, इब्राहिम अली खान हैं. दोनों ही बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सैफ को जल्द डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में देखा जाएगा. इसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी हैं.

---- समाप्त ----
