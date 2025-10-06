पत्नी और GF के साथ काम करना नहीं अच्छा, क्यों बोले सैफ, बताया इसका नुकसान

सैफ अली खान बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर हैं. जिनकी फिल्में और पर्सनल लाइफ हमेशा से चर्चा बनी रहती हैं. हाल ही में उनका एक इंटरव्यू में एक्टर ने चौंकाने वाला बयान दिया है. जो इस वक्त सुर्खियां बंटोर रहा है. दरअसल सैफ ने गर्लफ्रेंड और पत्नी संग काम को लेकर रिएक्शन दिया है.

90s के दशक की शुरुआत में की गई अपनी फिल्मों और 2000 के बाद आए बदलाव के बारे में सैफ अली खान ने बात की. एस्क्वायर इंडिया को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए सैफ ने यह भी बताया कि 'पत्नी और गर्लफ्रेंड' के साथ काम करना अच्छा विचार नहीं है.

सैफ अली खान ने क्या कहा?

90s के दशक में उनकी फिल्मों के बारे में बात करते हुए सैफ अली खान ने कहा, 'लोग कहते थे कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतने सारे मौके मिले'. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें इंडस्ट्री की सबसे अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थीं या लीड रोल में नहीं लिया जा रहा था.'

पत्नी-गर्लफ्रेंड के साथ काम पर क्या कहा?

पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना अच्छा विचार क्यों नहीं है? इस पर सैफ अली खान ने कहा, 'समय के साथ एहसास हुआ कि वह हेल्दी कॉम्पिटिशन में अपने को-एक्टर्स के साथ अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए पत्नियों और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना अच्छा विचार नहीं है.'

Advertisement

करीना के साथ नहीं करना चाहते काम

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सैफ अली खान ने ऐसा कहा हो. 2021 में सैफ ने पिंकविला से बात करते हुए बताया था कि उन्हें और करीना को एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश हैं. अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो करीना और मुझे, हम दोनों को घर के काम को लेकर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे.

उन्होंने आगे कहा, 'एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो हमें इसलिए नहीं चुनेगा कि हम पति-पत्नी हैं, बल्कि इसलिए चुनेगा कि हम एक्टर हैं या हमें उनकी तरह नहीं चुनेगा तो इसके लिए किसी की कल्पनाशीलता की बहुत जरूरत होगी. उन्हें इसे बिल्कुल सही ढंग से करना होगा और लीग से हटकर सोचना होगा ताकि यह हम दोनों के लिए दिलचस्प हो. करीना और मैं दोनों कामकाजी लोग हैं और मुझे लगता है कि जिंदगी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों के साथ काम करना और साथ में अच्छी तरह रहना अच्छा है.'

करीना और सैफ की फिल्में

बता दें कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. जैसे कारगिल (2003), ओमकारा (2006), टशन और रोडसाइड रोमियो (2008), कुर्बान (2009), और एजेंट विनोद (2012). इसके अलावा दोनों को कई विज्ञापनों में भी देखा गया है.

---- समाप्त ----