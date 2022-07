कानूनी पचड़े में फंसे Kapil Sharma? शो के प्रमोटर ने लगाया बड़ा आरोप

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इंडस्ट्री के सबसे फेमस कॉमेडियन में से एक हैं. कपिल की कॉमेडी ने सालों से लोगों को हंसाया है. उनके शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) और 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' (Comedy Nights With Kapil) को फैंस ने खूब पसंद किया था. जून के महीने से कपिल अपने कॉमेडी शो की टीम के साथ यूएस और कनाडा के टूर (Kapil Sharma US Canada Tour) पर निकले हुए हैं. ऐसे में अब उनपर एक गंभीर आरोप लगाया गया है.

कपिल पर लगा बड़ा आरोप

अपनी टीम के साथ इन दिनों कपिल शर्मा कनाडा में शोज कर रहे हैं. उनके साथ टूर पर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek), कीकू शारदा (Kiku Sharda), चंदन प्रभाकर (Chandan Prabhakar), सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) और राजीव ठाकुर हैं. ई टाइम्स की खबर के मुताबिक, अमेरिका के एक जाने-माने प्रमोटर ने कपिल शर्मा पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है.

प्रमोटर का कहना है कि कपिल ने छह शहरों में परफॉर्म करने का वादा किया था, जिसमें से एक में वह शो करने नहीं पहुंचे. साथ ही उन्होंने कहा कि एक शहर में परफॉर्म ना करने पर कपिल ने उन्हें नुकसान का हर्जाना भरने का वादा भी किया है.

कानूनी रास्ता अपनाएंगे प्रमोटर

ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमित जेटली नाम के प्रमोटर ने कहा, 'उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और ना ही उन्होंने हमारी कॉल का जवाब दिया. हमने कोर्ट के सामने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की.' प्रमोटर का कहना है कि वह कपिल शर्मा के खिलाफ कानूनी कदम जरूर उठाएंगे. फिलहाल न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है.

यह पहली बार नहीं है जब कपिल किसी कानूनी पचड़े में फंसे हों. इससे पहले भी वह काफी कानूनी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं. कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ अभी कनाडा में हैं. बताया जा रहा है कि वह जुलाई के दूसरे हफ्ते में न्यूयॉर्क पहुंचेंगे. देखना होगा कि इस मामले में वह क्या कदम उठाते हैं.