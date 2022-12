ऋषभ पंत और उनके परिवार के लिए उर्वशी रौतेला ने मांगी दुआ? यूजर्स बोले- ये होती है मोहब्बत

30 दिसंबर के दिन एक के बाद एक दुखभरी खबर भारतवासियों को सुनने मिली थी. फुटबॉल स्टार पेले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर ने लोगों को झटका दिया. तो वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट ने फैंस की सांसें ही अटका दी. शुक्रवार सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ. इस हादसे में ऋषभ पंत को गंभीर चोट आई.

उर्वशी ने किया ट्वीट

ऋषभ पंत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे. इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया. फिलहाल अस्पताल में क्रिकेटर का इलाज चल रहा है. सोशल मीडिया पर क्रिकेटर के फैंस उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ मांग रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने ट्वीट किया है. उर्वशी ने ट्वीट में लिखा, 'मैं तुम्हारे और तुम्हारे की सेहत के लिए दुआ करती हूं.'

यूजर्स हुए इम्प्रेस

उर्वशी का ये ट्वीट आने के बाद फैंस काफी खुश हो गए हैं. कई यूजर्स का मानना है कि उर्वशी ने ये ट्वीट ऋषभ पंत और उनके परिवार के लिए किया है. इसके लिए एक्ट्रेस की तारीफ भी हो रही है. एक यूजर ने कमेंट किया, 'इसे कहते हैं मोहब्बत.' दुसर ने लिखा, 'ये कितनी बढ़िया (दिल से) है.' एक और ने लिखा, 'सब सही हो जाएगा, आप फिक्र मत करो.'

कई और यूजर्स का कहना है कि उर्वशी का ये ट्वीट ऋषभ के लिए उनके प्यार को दिखाता है. वहीं कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो उर्वशी के ट्वीट से कंफ्यूज हो गए हैं. एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा, 'मैं सोच रहा हूं कि ये ट्वीट किसके लिए है पेले, मोदी जी या ऋषभ पंत.' एक और ने लिखा, 'किसके बारे में किया ट्वीट?' वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो उर्वशी की बात को नौटंकी बता रहे हैं.

ट्रोल हुई थीं उर्वशी रौतेला

ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर आने के बाद उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर अपना एक फोटो शेयर किया था. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा था- दुआ कर रही हूं. इस पोस्ट को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. यूजर्स का कहना था कि ऋषभ पंत का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और उर्वशी को फोटो शेयर करने की पड़ी है.