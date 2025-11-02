scorecardresearch
 

TV करके खुश थे शाहरुख खान, मां के कहने पर बॉलीवुड में रखा कदम, रेणुका शहाणे का खुलासा

शाहरुख खान अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. इसी बीच शाहरुख की को-स्टार रेणुका ने भी कुछ पुराने पलों को याद किया.

रेणुका शहाणे ने सुनाया शाहरुख खान से जुड़ा किस्सा (Photo: PTI)
रेणुका शहाणे ने सुनाया शाहरुख खान से जुड़ा किस्सा (Photo: PTI)

शाहरुख खान ने टीवी पर सबसे पहले डेब्यू किया था. टीवी सीरीज का नाम था 'फौजी'. इसके बाद साल 1989 में सीरियल आया था 'सर्कस', इसमें भी शाहरुख नजर आए थे. फैन्स के बीच ये अपने लुक्स और चार्मिंग स्माइल के चलते छा गए थे. शाहरुख अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. हाल ही में शाहरुख की को-स्टार रेणुका शहाणे ने एक्टर के वर्क एथिक्स, नेचर और एक्टिंग के प्रति प्यार को लेकर बात की. 

रेणुका ने बताया कि शाहरुख टीवी ही करना चाहते थे. उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने के सपने नहीं देखे थे. पर उनकी मां चाहती थीं कि शाहरुख बड़े पर्दे पर दिखें. मां की इच्छा को पूरा करते हुए शाहरुख ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. रेणुका ने कहा- शाहरुख को अपने डेब्यू शो से ही काफी पहचान मिल गई थी. 'फौजी' के बाद तो वो टीवी स्टार बन गए थे. जिस तरह का क्रेज फैन्स के बीच शाहरुख को लेकर देखा हम लोगों ने वो काफी सरप्राइजिंग था. वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते थे. टीवी करके वो काफी खुश थे.

रेणुका ने सुनाया किस्सा
रेणुका ने आगे कहा- कई लोगों ने शाहरुख से कहा कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर आने का ट्राय करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि टीवी औऱ थियटर उनका स्पेस है. बाद में पर वो फिल्म में गए. शायद इसलिए, क्योंकि उनकी मां उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी. उन्हें फिल्म स्टार बनते देखना चाहती थीं. और देखिए, क्या फिल्म स्टार वो बने भी हैं. 

रेणुका ने बताया कि उन्हें कहीं न कहीं आइडिया था कि शाहरुख खान एक बड़े स्टार बनेंगे. एक्ट्रेस बोलीं- मुझे लगता था कि अगर वो बड़े पर्दे पर गए तो छा जाएंगे. क्योंकि उनका एटीट्यूड एकदम सही था. उनके अंदर टैलेंट था और वो ऑफस्क्रीन भी काफी मजाकिया नेचर रखते थे. उनमें वो एनर्जी और इंटेन्सिटी दिखती थी अपने काम के प्रति जो उन्हें आगे तक लेकर गई. आज भी ये दिकती है. वो सच में सुपरस्टार हैं. मुझे शाहरुख पर बहुत गर्व है. 

शाहरुख का कैसा था सेट पर नेचर
रेणुका ने बताया कि शाहरुख सभी के साथ सेट पर काफी इज्जत से पेश आते थे. वो दूसरे लोगों को काफी अच्छा महसूस करवाते थे. किसी स्पॉटबॉय से जब वो बात करते थे तो बहुत इज्जत से करते थे. हल्के नोट पर करते थे और सभी के साथ बातचीत में इन्वॉल्व रहते थे. सभी को वो कम्फर्टेबल महसूस करवाते थे. हर कोई उनसे मिलकर खुश होता था. वो कभी भेदभाव नहीं करते थे. 

जिन भी महिला साथियों के साथ वो काम करते थे तो सभी के साथ अच्छी तरह पेश आते थे. इससे पता लगता था कि वो कितने अच्छे स्वभाव के इंसान हैं. शाहरुख में कम उम्र में मैंने दो क्वालिटीज देखीं. सक्सेस पाने के बावजूद उनमें कुछ नहीं बदला. हालांकि, मुझे शाहरुख से मिले हुए अब बहुत वक्त हो चला है. 

रेणुका और शाहरुख ने साल 1989 में टीवी सीरीज 'सर्कस' में एक साथ काम किया था. इस सीरीज को अजीज मिर्जा और कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था. सीरीज में पवन मल्होत्रा, आशुतोष गोवारिकर, नीरज वोहरा और हैदर अली भी लीड रोल में नजर आए थे. ये डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था. 

