अमिताभ को कॉपी करती हैं रेखा, जब सुनाया था 'सिलसिला' से जुड़ा किस्सा

अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था. यश चोपड़ा की फिल्म 'सिलसिला' में दोनों के काम को खूब वाहवाही मिली थी. एक इंटरव्यू में फिल्म 'सिलसिला' की शूटिंग के दिनों याद करते हुए रेखा ने किस्सा सुनाया था. बातचीत के दौरान उन्होंने माना था कि वो अमिताभ की नकल करती हैं.

रेखा करती हैं अमिताभ बच्चन को कॉपी? (Photo: IMDb)
बॉलीवुड की आइकॉनिक अदाकाराओं में से एक रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास दिन रेखा को बॉलीवुड के सितारों और फैंस का प्यार मिल रहा है. रेखा के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और बेहतरीन अदाकारा बनने का सफर आसान नहीं रहा है. उन्हें महज 14 साल की उम्र में बड़ा होना पड़ा था और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी. एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी 40 फिल्में बन रही थीं और वो दिन में तीन पिक्चरों की शूटिंग करती थीं.

अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था. दोनों की केमिस्ट्री बढ़िया थी. यश चोपड़ा की फिल्म 'सिलसिला' में दोनों के काम को खूब वाहवाही मिली थी. एक इंटरव्यू में फिल्म 'सिलसिला' की शूटिंग के दिनों याद करते हुए रेखा ने किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया था कि उन्हें अमिताभ बच्चन से एक बड़ी सीख मिली थी. बातचीत के दौरान उन्होंने माना था कि वो अमिताभ की नकल करती हैं.

अमिताभ बच्चन से रेखा को मिली थी सीख

रेखा ने अपने लंबे करियर में 'धर्मात्मा', 'घर', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'मिस्टर नटवरलाल', 'सिलसिला' और 'नमक हराम' जैसी कई मशहूर फिल्मों में काम किया. एक्ट्रेस ने अपने कई को-स्टार्स से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अमिताभ बच्चन से उनका जुड़ाव और चीजें सीखने का अनुभव सबसे खास रहा. फिल्मफेयर को दिए एक पुराने इंटरव्यू में रेखा ने माना था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखकर ही एक्टिंग की बारीकियां सीखी थीं. रेखा ने कहा था, 'मैं एक एक्टर के तौर पर आज जो भी हूं, उसका 100 प्रतिशत श्रेय उन्हें जाता है. मैं बस उन्हें देखती थी और सब कुछ सोख लेती थी.'

1994 में मूवी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया था कि फिल्म 'सिलसिला' की शूटिंग के दौरान एक भीड़ वाले सीन में उन्हें अमिताभ बच्चन से प्रेरणा मिली थी. एक्ट्रेस ने कहा था, 'मैं आई हेट यू वाला सीन कर रही थी. वह बहुत इमोशनल और भारी सीन था. सुबह के पांच बजे थे और सेट पर 15,000 लोग मौजूद थे. मुझे बहुत भारी डायलॉग बोलने थे, रोना भी था. मैंने यशजी (डायरेक्टर यश चोपड़ा) से थोड़ा समय मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.'

तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. उन्होंने बताया कि हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन ने अपनी फिल्म 'जायंट' की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा ही अनुभव किया था. वहां भी भारी भीड़ थी और डीन नर्वस थे. ऐसे में उन्होंने भीड़ के सामने ही पेशाब कर दी और खुद से कहा, 'इससे बुरा और क्या हो सकता है?' इसके बाद उन्होंने परफेक्ट शॉट दिया.

रेखा ने बताया कि बिग बी की इस कहानी के बाद उन्होंने उन्हें धन्यवाद कहा और सीन के लिए तैयार हो गईं. उन्होंने कहा था, 'जैसे ही स्टार्ट, कैमरा, एक्शन की आवाज आई, सब लोग शांत हो गए. सीन के अंत में जब मैंने अमितजी को गले लगाया, तो पूरी भीड़ ने कहा, ओह्ह्ह. मुझे अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी.'

अमिताभ को कॉपी करती हैं रेखा?

उसी बातचीत में रेखा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने फिल्म 'मैडम एक्स' में अमिताभ बच्चन की कई अदाओं और स्टाइल को अपनाया था. उन्होंने कहा था, 'जब हमने साथ काम करना शुरू किया था, तब हम दोनों एक ऐसे दौर में थे जब कोई भी चीज हमें गहराई से प्रभावित कर सकती थी. हमने एक-दूसरे पर असर डाला. मैंने करियर की शुरुआत में उनके साथ 10 फिल्में कीं. इतने सालों में उनका असर मुझ पर पड़ा ही है, मैं प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती हूं?'

---- समाप्त ----
