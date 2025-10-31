बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार सतीश शाह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री ने शोक मनाया. एक्टर के पॉपुलर सीरियल 'साराभाई वर्सेज साराभाई' की पूरी कास्ट उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने भी पहुंची. कुछ दिनों पहले सतीश शाह की याद में एक प्रार्थना सभा भी रखी गई, जहां उनके करीबी पहुंचे. रत्ना पाठक भी अपने पति नसीरुद्दीन शाह के साथ वहां थीं.

सतीश शाह की याद में क्या बोलीं रत्ना पाठक?

रत्ना पाठक और सतीश शाह काफी करीबी दोस्त थे. दोनों 'साराभाई वर्सेज साराभाई' सीरियल में पति-पत्नी का रोल निभा चुके थे. सतीश शाह की मौत से रत्ना पाठक काफी दुखी नजर आई थीं. अंतिम संस्कार के दौरान भी उनके चेहरे पर उदासी दिखी. अब एक्ट्रेस ने इंडियन एक्प्रेस को लिखे एक शोक संदेश में अपने दिवंगत को-स्टार के बारे में कुछ बातें लिखीं.

रत्ना पाठक ने सतीश शाह की मौत के बाद अपने मैसेज में लिखा कि वो उनके परिवार की तरह थे. जब वो एक्टर के अंतिम संस्कार में पहुंची, तब वहां सतीश शाह का पूरा परिवार और उनके दोस्त मौजूद थे. एक्टर का स्थिर चेहरा देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो सचमुच शांत हैं या नहीं. रत्ना पाठक ने लिखा, 'हम सभी मधु की ओर मुड़े, जो सतीश की पत्नी और पिछले 45 सालों से उनके हर सुख-दुख में उनकी साथी रही हैं, जो मुश्किल से समझ पा रही हैं कि क्या हुआ है.'

रत्ना पाठक से क्या बोलीं सतीश शाह की पत्नी?

रत्ना पाठक शाह ने आगे लिखा, 'मधु ने मुझसे उस वक्त पूछा कि क्या ये सचमुच हो रहा है? उनकी आंखें स्तब्ध थीं, उनके हाथ जड़ थे. जैसे ही सतीश को ले जाया गया, हम मधु के चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूरे वाकये को समझने की कोशिश की. सतीश अपनी पत्नी के लिए जीना चाहते थे, ताकि मुश्किल वक्त में उनका साथ दे सकें. सतीश कहते थे कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है.'

'जब सतीश गाते थे, जो वो बहुत खूबसूरती से और अक्सर किया करते थे, उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ सुरीला, खुशमिजाज और सुंदरता और खूबसूरती की मूर्ति बनकर रहती थीं. अब उनके लिए और उनके साथ कौन गाएगा?' रत्ना पाठक बताती हैं कि जब 'साराभाई' सीरियल की कास्ट ने सतीश शाह की प्रार्थना सभा में सीरियल का थीम सॉन्ग गाया, तब एक्टर की पत्नी भी इसमें शामिल हुईं. हालांकि ये पल उनके लिए बेहद मुश्किल रहा, लेकिन 'साराभाई' की कास्ट ने इसे यादगार बनाया.

बता दें कि सतीश शाह की मौत 25 अक्टूबर के दिन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी. एक्टर का निधन 74 की उम्र में हुआ था. उनका आखिरी प्रोजेक्ट जी5 की सीरीज 'यूनाइटेड कच्छे' थी, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी.

---- समाप्त ----