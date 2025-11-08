scorecardresearch
 

फरवरी में विजय से शादी को तैयार रश्मिका मंदाना, बोलीं- उनके लिए गोली खा सकती हूं

जब रश्मिका अपनी फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के लिए ऑनेस्ट टाउनहॉल में थीं, तो उनसे प्यार की उनकी परिभाषा और लाइफ पार्टनर में वे क्या देखती हैं जैसे सवाल पूछे गए. तो उन्होंने कहा कि वो एक समझदार शख्स चाहती हैं. उन्होंने बताया कि वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए गोली खाने को भी तैयार हैं.

विजय देवरकोंडा से शादी कर रहीं रश्मिका मंदाना (Photo: Instagram/@thedeverakonda/@rashmika_mandanna)
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' थिएटर्स में रिलीज हो गई. रिलीज से पहले उन्होंने फैंस से इंटरैक्ट किया और फिल्म 'पुष्पा 3', एआई डीपफेक्स, रिलेशनशिप्स संग अन्य चीजों के बारे में बात की. उनके कमेंट्स ऐसे समय में आए हैं जब खबरें हैं कि वे और उनके मंगेतर विजय देवरकोंडा, फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं. विजय और रश्मिका ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली थी. हालांकि दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है. लेकिन उन्हें सगाई की अंगूठियां पहने देखा गया है.

रश्मिका खाने को तैयार हैं गोली?

जब रश्मिका अपनी फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के लिए ऑनेस्ट टाउनहॉल में थीं, तो उनसे प्यार की उनकी परिभाषा और लाइफ पार्टनर में वे क्या देखती हैं जैसे सवाल पूछे गए. उन्होंने कहा, 'मेरा टाइप ईमानदारी से कहूं तो ऐसा कोई है जो गहरे स्तर पर समझने में सक्षम हो. मैं सामान्य अर्थ में नहीं कह रही. यह जीवन को उसके अपने नजरिए से समझना है. वह कुछ स्थितियों को कैसे देखता है? मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा हो जो समझने के लिए खुला हो. कोई जो सच में अच्छा हो और मेरे साथ या मेरे लिए युद्ध लड़ सके. अगर कल मेरे खिलाफ युद्ध हो, तो मुझे पता है कि वह आदमी मेरे साथ लड़ेगा. मैं भी वही करूंगी. मैं उसके लिए किसी भी दिन गोली खा लूंगी. यही मेरा टाइप है.'

एक्ट्रेस ने क्यों की फिल्म गर्लफ्रेंड?

'द गर्लफ्रेंड' के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने कहा, 'मैंने फिल्म गर्लफ्रेंड को हां इसलिए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि यह बताने लायक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत विचारोत्तेजक फिल्म है. यह फिल्म एक गर्मजोशी भरी झप्पी जैसी है. हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इससे जुड़ाव महसूस करेगा.' 

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसी कहानी बताने में बहुत हिम्मत लगती है. सौभाग्य से, मेरा करियर बहुत अच्छा रहा है. मैं अपनी सारी सफलता और दृश्यता को ऐसी फिल्म के लिए इस्तेमाल कर रही हूं. मैं यह फिल्म एक एक्टर और इंसान के तौर पर खुद के लिए करना चाहती हूं. आपको कुछ इतना सार्थक करना चाहिए कि आप अपने दर्शकों को वापस दे सकें. मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म कम से कम एक व्यक्ति को बदल देगी. तब हमारा काम हो जाएगा.'

जल्द आएगी पुष्पा 3?

जब एक फैन ने 'पुष्पा 3' और तीसरी बार श्रीवली को देखने की संभावना के बारे में पूछा, तो रश्मिका ने जवाब दिया, 'मुझे बहुत खुशी है कि आप सब श्रीवली से किरदार के तौर पर जुड़े. आपको यह सुकुमार सर से ही पूछना चाहिए. मैं आपको बता सकती हूं कि श्रीवली 3 जल्द आ रही है.'

