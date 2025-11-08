scorecardresearch
 

'विजय से शादी करूंगी', रश्मिका मंदाना ने सबके सामने किया ऐलान, खुशी से झूमे फैंस

रश्मिका मंदाना अपनी हाल ही में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. पिक्चर के प्रमोशन के दौरान एक स्टॉप था 'ऑनेस्ट टाउनहॉल', जहां एक्ट्रेस ने कई फैंस के साथ मजेदार बातचीत की. एक फैन के सवाल पर रश्मिका ने ऐलान किया कि वो 'विजय' से शादी करेंगी.

रश्मिका मंदाना करेंगी विजय देवरकोंडा से शादी (Photo: IMDb)
रश्मिका मंदाना करेंगी विजय देवरकोंडा से शादी (Photo: IMDb)

पिछले एक महीने से एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसका कारण है उनकी सगाई. इस स्टार जोड़ी ने अभी तक अपने फैंस के साथ अपनी सगाई की खबर को आधिकारिक तौर पर शेयर नहीं किया है. लेकिन विजय की टीम ने पुष्टि की है कि दोनों सगाई कर चुके हैं और अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे. इस बीच रश्मिका और विजय ने अपने होंठ सिल रखे हैं. हालांकि दोनों अपनी सगाई की स्टाइलिश अंगूठियां छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे. अब माना जा रहा है कि रश्मिका ने विजय से शादी का ऐलान अपने मुंह से कर दिया है.

रश्मिका ने किया शादी का ऐलान

विजिट के दौरान एक फैन ने रश्मिका से पूछा, 'आपने जिन सभी एक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें से आप किसे डेट करेंगी, किससे शादी करेंगी और किसे मारना चाहेंगी?' यह सुनकर रश्मिका ने जवाब दिया, 'मैं शायद नारुटो को डेट करूंगी. सॉरी ये फिल्मों से नहीं है लेकिन नारुटो वो है जिसके साथ मैं बड़े होते हुए ऑब्सेस्ड रही हूं. और शादी, मैं विजय से शादी करूंगी.' रश्मिका से इस जवाब की उम्मीद नहीं की गई थी. ऐसे में उनकी बात सुनकर भीड़ खुशी से चिल्ला उठी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Honest Townhall (@honesttownhall)

अपने एनिमे और नारुटो के प्रति प्यार के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने कहा, 'मैं सिर्फ एनिमे देखती हूं. ये बहुत क्रेजी है. मैं नारुटो शिप्पुडेन देखकर बड़ी हुई हूं. इसमें लगभग 600 एपिसोड हैं और मैंने सभी देख लिए हैं. सासुके और सब, ब्रो जैसे स्वैग ब्रो. लेकिन एनिमे मेरा कम्फर्ट जोन है.' उन्होंने 'डीमन स्लेयर', 'जुजुत्सु काइसेन', 'विंड ब्रेकर' और 'द एपोथेकरी डायरीज' को अपने कुछ फेवरेट्स में से एक बताया.

कुछ वक्त पहले में इस सीरीज के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करते हुए रश्मिका ने मजाक में कहा था कि वह नारुटो के साथ शादीशुदा हैं. लेकिन अपनी सगाई के बाद इस नए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने आधिकारिक तौर पर विजय देवरकोंडा को अपना पति चुना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका ने विजय देवरकोंडा से अक्टूबर में सगाई की थी. इंटीमेट सेरेमनी में हुई इस सगाई में दोनों के परिवार शामिल थे. दोनों एक्टर्स ने इस सगाई का ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया, मगर अपनी अंगूठियों को फ्लॉन्ट जरूर करते नजर आए. बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में दोनों उदयपुर में इंटीमेट सेरेमनी शादी करने वाले हैं.

---- समाप्त ----
