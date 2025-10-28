scorecardresearch
 

'परिवार पर फोकस करना चाहती हूं', 8 घंटे की शिफ्ट पर बोलीं रश्मिका मंदाना, ज्यादा काम से हैं परेशान

रश्मिका मंदाया देना चाहती हैं परिवार को वक्त (Photo: Instagram/@rashmika_mandanna)
साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अगर किसी एक्ट्रेस का बोलबाला इन दिनों है, तो वो हैं रश्मिका मंदाना. रश्मिका एक के बाद एक बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं. हाल ही में आई उनकी हिंदी फिल्म 'थामा' को प्यार मिल रहा है. हाल ही में प्रोड्यूसर एसकेएन ने एक इवेंट में रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के लिए उनकी तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि रश्मिका एकमात्र एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने सख्त वर्क आवर्स यानी कामकाजी घंटों की मांग नहीं की. हालांकि गुल्टे को दिए एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने कहा कि बिना संरचित वर्क आवर्स के खुद को ज्यादा से ज्यादा काम में झोंकना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा. उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी शादी से पहले पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की इच्छा भी व्यक्त की.

ज्यादा काम करके थक गई हैं रश्मिका

जब रश्मिका मंदाना से संरचित वर्क आवर्स को लेकर चल रही चर्चा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं और किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देतीं. उन्होंने यह भी कहा कि एक निश्चित शेड्यूल होना बेहतर है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा काम करती हूं, और मैं आपको बता रही हूं कि यह बिल्कुल भी सुझाव योग्य नहीं है. यह टिकाऊ नहीं है. ऐसा न करें. जो आपके लिए आरामदायक हो, जो आपके लिए सही हो, वही करें. 8 घंटे की नींद लें, 9-10 घंटे भी लें, क्योंकि यकीन मानिए, यह बाद में आपको बचाएगा. मैंने हाल ही में वर्क आवर्स के बारे में बहुत-सी ऐसी बातचीत देखी है. मैंने दोनों तरह से काम किया है, और मैं आपको बता रही हूं कि यह इसके लायक नहीं है.'

परिवार को देना चाहती हैं वक्त

इसी इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने बताया कि वह अपनी टीमों को ना कहने में मुश्किल महसूस करती हैं, इसलिए वह जरूरत से ज्यादा काम ले लेती हैं. उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर मैं अपने लिए चुन सकूं, तो मैं कहूंगी, कृपया हम एक्टर्स को ऐसा न करने दें. जैसे ऑफिस में 9-5 का समय होता है, वैसे ही हमें भी वह समय दें. क्योंकि मैं अभी भी अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना चाहती हूं. मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती हूं. और मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूं ताकि बाद में मुझे पछतावा न हो. मैं अभी भी अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूं, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम ले रही हूं.'

प्रोड्यूसर ने की थी रश्मिका की तारीफ

दीपिका पादुकोण के दो तेलुगु फिल्मों 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से कथित तौर पर 8 घंटे की शिफ्ट मांगने के कारण बाहर होने के बाद प्रोड्यूसर एसकेएन ने रश्मिका की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि रश्मिका ने वर्किंग आवर्स की मांग नहीं की. उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में जब इस बात पर बहस हो रही है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, पैन-इंडिया में केवल एक हीरोइन है जो जरूरत के हिसाब से कितने भी घंटे काम करने को तैयार है. वह काम को प्यार से देखती है, न कि घंटों के हिसाब से. उनकी प्रतिबद्धता समय की पाबंदी के बारे में है, न कि सख्त सीमाओं की. यही कारण है कि हर कोई महसूस करता है कि रश्मिका परिवार का हिस्सा है.'

रश्मिका मंदाना को इस साल फिल्म 'थामा', 'छावा', 'सिकंदर' और 'कुबेरा' में देखा जा चुका है. राहुल रविंद्रन के निर्देशन में बनी 'द गर्लफ्रेंड', 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उनके पास 'कॉकटेल 2' और 'मायसा' जैसी बड़ी फिल्में भी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना ने अक्टूबर 2025 में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा से इंटीमेट सेरेमनी में सगाई कर ली थी. दोनों अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

---- समाप्त ----
