दिवाली से पहले रणवीर सिंह ने किया धमाका, रिलीज किया अपनी फिल्म 'धुरंधर' का टाइटल सॉन्ग

रणवीर सिंह पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' थी जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. उनका रोमांटिक अवतार तो हर किसी को भाता ही है. लेकिन अब रणवीर काफी समय बाद एक रॉ-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आएंगे जिसका इंतजार फैंस को बेसब्री से है.

'धुरंधर' का टाइटल सॉन्ग रिलीज, कैसा है गाना?

कुछ महीनों पहले रणवीर सिंह के जन्मदिन पर डायरेक्टर आदित्य धर ने 'धुरंधर' का टीजर रिलीज किया था, जिसने हर तरफ तहलका मचाया था. एक्टर का खौफनाक लुक और एक्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. उस टीजर में जान डालने का काम फिल्म के टाइटल ट्रैक ने किया था. वो गाना काफी जानदार था, जिसने टीजर का मजा दोगुना किया. फैंस के दिमाग में भी उस वक्त उस गाने की धुन छप चुकी थी.

अब दिवाली से ठीक कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह और 'धुरंधर' के मेकर्स ने ऑफिशियली फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज किया है. इसमें हनुमानकाइंड का रैप और जैस्मीन सैंडसल की दमदार आवाज है. गाने की धुन पहली बार में ही आपके दिमाग पर छप जाती है. इसका म्यूजिक इतना दमदार है कि ये आपके अंदर जोश भरने का काम करता है.

Advertisement

बता दें कि 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक दरअसल एक हिट पंजाबी सॉन्ग ना दे दिल परदेसी नू (जोगी) का रीमिक्स वर्जन है. जिसे ओरिजिनली रंजीत कौर और मोहम्मद सादिक ने गाया था. ये गाना यूट्यूब पर कई व्यूज बटोर चुका है. लेकिन अब 'धुरंधर' के बाद, इसकी पॉपुलैरिटी में भारी उछाल देखने मिल सकता है.

कब आएगा 'धुरंधर' का ट्रेलर?

गाने में मेकर्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है, जिसका फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. टीजर रिलीज के बाद, उन्हें 'धुरंधर' के ट्रेलर का इंतजार था. फैंस का ये इंतजार अब मेकर्स जल्द ही खत्म करने वाले हैं. गाने के अंत में बताया गया है कि 'धुरंधर' का ट्रेलर 12 नवंबर के दिन रिलीज किया जाएगा.

ये फिल्म माना जा रहा है कि इंडिया के एक ऐसे गुप्त एजेंट की कहानी दिखाएगी, जिसके सिर्फ लोगों ने किस्से सुने हैं. उनका असल स्ट्रगल और देश के प्रति डेडीकेशन किसी ने नहीं देखा है. बात करें 'धुरंधर' की कास्ट के बारे में, तो रणवीर सिंह के अलावा इसमें आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन नजर आएंगे. ये फिल्म 5 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----