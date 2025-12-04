'धुरंधर' का होगा सीक्वल रिलीज, एक्टर ने कर दिया खुलासा, बोले- मेरा काम...

इस शुक्रवार यानी कल 5 दिसंबर को बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने वाली है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एक्टर राकेश बेदी जमील के किरदार में दिखाई देंगे. उन्होंने फिल्म से जुड़े सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. फिल्म धुरंधर की रिलीज से पहले एक्टर राकेश बेदी ने बड़ा खुलासा किया है. जो फैंस को खुश करने वाला है.

क्या धुरंधर का आएगा सेकंड पार्ट?

जब राकेश से पूछा गया कि क्या धुरंधर का सीक्वल अगले साल रिलीज होगा? तो एक्टर ने जवाब दिया, 'हां, यह सही है. मैंने भी यही सुना है. क्योंकि मेरा आधा काम है इस फिल्म में. जितना काम किया है, वो आधा ही अभी देखेंगे. बाकी आधा मेरा उसमें है. जो मेरा बाकी आधा काम है वो इस आधे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है.'

आदित्य धर के बारे में क्या कहा?

धुरंधर के बारे में उन्हें जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई, उसे शेयर करते हुए, एक्टर ने कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा खुशी डायरेक्टर से हुई, जाहिर है, क्योंकि वह मेरे पसंदीदा डायरेक्टर में से एक हैं. मैंने उनके साथ URI में काम किया है. मैं उन्हें काफी अच्छी तरह जानता हूं. वह मेरे लिए जो प्यार और सम्मान दिखाते हैं, वह यकीन से परे है. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत समय से ऐसा कुछ नहीं किया है.'

धुरंधर के बारे में और जानकारी

बता दें कि रणवीर सिंह करीब दो साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही बाजार में काफी बज बना रखा. रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म पिछले 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म होने की लिस्ट में भी शामिल हो गई है. धुरंधर का रन टाइम 214 मिनट यानी 3 घंटे 34 मिनट का है.

इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे स्टार्स हैं. जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज़ द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म कल 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है.

