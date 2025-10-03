scorecardresearch
 

Feedback

'कुछ कुछ होता है' साइन करने से पहले रानी मुखर्जी को लगा था डर, बोलीं- करण ने मुझे...

रानी मुखर्जी ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में अपने रोल 'टीना' पर बात की है. एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म में काजोल और शाहरुख खान की सुपरहिट जोड़ी होने के बावजूद, उन्हें डायरेक्टर करण जौहर पर पूरा भरोसा था कि वो उनके रोल के साथ न्याय करेंगे.

Advertisement
X
'कुछ कुछ होता है' पर बोलीं रानी मुखर्जी (Photo: Instagram @ranimukherjeeworld/ karanjohar)
'कुछ कुछ होता है' पर बोलीं रानी मुखर्जी (Photo: Instagram @ranimukherjeeworld/ karanjohar)

फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक मानी जाती है. फैंस इसकी कहानी और डायलॉग्स को आज भी याद करते हैं. इस फिल्म में करण की फिल्ममेकिंग स्टाइल की जमकर तारीफ हुई थी. उन्होंने जिस तरह शाहरुख, काजोल और रानी मुखर्जी के किरदारों को संतुलित किया था, वो तारीफ के काबिल था.

'कुछ कुछ होता है' में काम करने पर क्या बोलीं रानी मुखर्जी?

'कुछ कुछ होता है' में रानी का किरदार 'टीना', शाहरुख और काजोल के मुकाबले काफी कम समय के लिए स्क्रीन पर मौजूद था. लेकिन तब भी उस किरदार को बाकी दो किरदारों जितना प्यार मिला था. हाल ही में रानी मुखर्जी ने करण की फिल्म को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने फिल्म को लेकर कहा, 'करण कुछ कुछ होता है की नरेशन के वक्त बहुत क्लीयर थे. मुझे करण एक ईमानदार और सीधी सोच वाले फिल्ममेकर लगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आकर मुझे स्टोरी सुनाई, वो बहुत ही इमोशनल थी. जब वो कहानी सुना रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी एहसास था कि करण इंडस्ट्री में अपनी पहचान जरूर बनाएंगे क्योंकि वो अपनी फिल्म में बहुत क्लीयर थे.'

सम्बंधित ख़बरें

Rani Mukherjee,Deepika Padukone
रानी मुखर्जी ने 8 घंटे की शिफ्ट के विवाद पर तोड़ी चुप्पी 
Indian Idol singer sayli kamble, Kajol, Rani Mukherjee
मां बनेगी 'इंडियन आइडल' की सिंगर, दुर्गा पूजा पंडाल में इमोशनल हुईं रानी-काजोल 
Rani Mukharjee
Rani ने आखिर क्यों पहना था अपनी बेटी के नाम का नेकलेस? 
Rani Mukharjee
Rani ने बताया वो Social Media पर क्यों नहीं हैं? 
Rani Mukerji on 30 years of movies, faith, patience and her 1st National Award
डायरेक्टर की बात मानती हैं रानी, मल्टीस्टारर मूवी में काम करने से लगता है डर? 

रानी ने आगे फिल्म में काम करने पर कहा, 'मैंने उस वक्त करण से सिर्फ एक चीज पूछी थी कि क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ये फिल्म करूं? क्योंकि तबतक काजोल और शाहरुख 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के कारण एक सुपरहिट जोड़ी थे. करण ने मुझसे कहा कि वो सबकुछ आप मुझपर छोड़ दीजिए. एक फेमस लाइन है कि टीना पर सब छोड़ दो, वही करण ने भी मुझसे कहा और मुझे यकीन दिलाया.'

Advertisement

करण जौहर की इन फिल्मों में रानी मुखर्जी आईं नजर

करण जौहर और रानी मुखर्जी की दोस्ती इंडस्ट्री में काफी गहरी मानी जाती है. दोनों कई मौकों को एक-दूसरे के लिए प्यार और इज्जत देते नजर आए हैं. रानी ने करण संग करीब 4 फिल्मों में काम किया है. 'कुछ कुछ होता है' के अलावा, रानी मुखर्जी करण जौहर की 'कभी खुशी कभी गम', 'कभी अलविदा ना कहना' और 'बॉम्बे टॉकीज' में भी काम कर चुकी हैं.

बात करें रानी मुखर्जी के प्रोजेक्ट्स की तो, वो जल्द ही फिल्म 'मर्दानी 3' में अपने रोल इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापस लौटने वाली हैं. उनकी फिल्म अगले साल 27 फरवरी, 2026 के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा, खबर है कि वो शाहरुख खान की 'किंग' में भी स्पेशल अपीयरेंस देंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement