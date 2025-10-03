'कुछ कुछ होता है' साइन करने से पहले रानी मुखर्जी को लगा था डर, बोलीं- करण ने मुझे...

फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक मानी जाती है. फैंस इसकी कहानी और डायलॉग्स को आज भी याद करते हैं. इस फिल्म में करण की फिल्ममेकिंग स्टाइल की जमकर तारीफ हुई थी. उन्होंने जिस तरह शाहरुख, काजोल और रानी मुखर्जी के किरदारों को संतुलित किया था, वो तारीफ के काबिल था.
'कुछ कुछ होता है' में काम करने पर क्या बोलीं रानी मुखर्जी?
'कुछ कुछ होता है' में रानी का किरदार 'टीना', शाहरुख और काजोल के मुकाबले काफी कम समय के लिए स्क्रीन पर मौजूद था. लेकिन तब भी उस किरदार को बाकी दो किरदारों जितना प्यार मिला था. हाल ही में रानी मुखर्जी ने करण की फिल्म को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने फिल्म को लेकर कहा, 'करण कुछ कुछ होता है की नरेशन के वक्त बहुत क्लीयर थे. मुझे करण एक ईमानदार और सीधी सोच वाले फिल्ममेकर लगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आकर मुझे स्टोरी सुनाई, वो बहुत ही इमोशनल थी. जब वो कहानी सुना रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी एहसास था कि करण इंडस्ट्री में अपनी पहचान जरूर बनाएंगे क्योंकि वो अपनी फिल्म में बहुत क्लीयर थे.'
रानी ने आगे फिल्म में काम करने पर कहा, 'मैंने उस वक्त करण से सिर्फ एक चीज पूछी थी कि क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ये फिल्म करूं? क्योंकि तबतक काजोल और शाहरुख 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के कारण एक सुपरहिट जोड़ी थे. करण ने मुझसे कहा कि वो सबकुछ आप मुझपर छोड़ दीजिए. एक फेमस लाइन है कि टीना पर सब छोड़ दो, वही करण ने भी मुझसे कहा और मुझे यकीन दिलाया.'
करण जौहर की इन फिल्मों में रानी मुखर्जी आईं नजर
करण जौहर और रानी मुखर्जी की दोस्ती इंडस्ट्री में काफी गहरी मानी जाती है. दोनों कई मौकों को एक-दूसरे के लिए प्यार और इज्जत देते नजर आए हैं. रानी ने करण संग करीब 4 फिल्मों में काम किया है. 'कुछ कुछ होता है' के अलावा, रानी मुखर्जी करण जौहर की 'कभी खुशी कभी गम', 'कभी अलविदा ना कहना' और 'बॉम्बे टॉकीज' में भी काम कर चुकी हैं.
बात करें रानी मुखर्जी के प्रोजेक्ट्स की तो, वो जल्द ही फिल्म 'मर्दानी 3' में अपने रोल इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापस लौटने वाली हैं. उनकी फिल्म अगले साल 27 फरवरी, 2026 के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा, खबर है कि वो शाहरुख खान की 'किंग' में भी स्पेशल अपीयरेंस देंगी.