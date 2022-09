बॉक्स ऑफिस पर छाई 'ब्रह्मास्त्र', फिर Ranbir Kapoor क्यों हैं परेशान? फैंस से कही ये बड़ी बात

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी वक्त से बज बना हुआ था. फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती भी दिख रही है. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ने फर्स्ट डे लगभग 36 करोड़ रुपये की कमाई की है. ब्रह्मास्त्र हिट है या सुपरहिट, ये तो वक्त बतायेगा, लेकिन हां उससे पहले फिल्म के लीड हीरो रणबीर कपूर ने फैंस से एक बड़ी बात कही है.

रणबीर कपूर ने फैंस से क्या कहा?

ब्रह्मास्त्र रिलीज से पहले रणबीर कपूर फैंस को फिल्म देखने के लिये कह रहे थे. वहीं जब मूवी रिलीज हो गई, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई स्पॉइलर न डालें. फैंस से बात करते हुए रणबीर कहते हैं कि 'एक रिक्वेस्ट है, जो थोड़े-बहुत स्पॉइलर हैं फिल्म के प्लीज ट्राई करें कि इसे सोशल मीडिया पर ना लिखें. क्योंकि जिन्होंने अब तक मूवी नहीं देखी है. वो इसे एक्सपेरियंस करना चाहेंगे.'

#RanbirKapoor request to all the fans not to post spoilers who watching #Brahmastra today pic.twitter.com/PIle9WtW2I