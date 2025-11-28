बड़े पर्दे पर फिर दिखेगी रणबीर और दीपिका की जोड़ी, इस डायरेक्टर ने शुरू की तैयारी!

बॉलीवुड के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. जिसके मुताबिक रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी 10 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रही है. खास बात ये है कि दोनों को साथ साथ लाने का जिम्मा डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने उठाया है.

इंडस्ट्री की खबरों के मुताबिक, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ऑफिशियली अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी एक नई फिल्म के साथ फिर से स्क्रीन पर साथ आने वाले हैं. हालांकि कोलेबोरेशन और फिल्म की कोर टीम की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं. अब इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर पता चला है कि यह प्रोजेक्ट राज कपूर और नरगिस की 1956 की क्लासिक 'चोरी चोरी' से थोड़ा-बहुत अडैप्टेड होगा.

फिल्म चोरी-चोरी (1956) की कहानी से प्रेरित

इंडिया टुडे को सोर्स ने बताया कि रणबीर अपने परदादा राज कपूर की डायरेक्ट की हुई पुरानी क्लासिक फिल्म को फिर से बनाएंगे और इसे मॉडर्न जमाने का ट्विस्ट देंगे. ओरिजिनल फिल्म में एक भागी हुई अमीर लड़की और एक तेज-तर्रार रिपोर्टर के बीच के अनोखे रिश्ते को दिखाया गया था. जिसमें रोमांस, ह्यूमर और सोशल कमेंट्री का मिक्सचर था.

सूत्रों के मुताबिक, नई फिल्म स्टोरीलाइन को कॉपी नहीं करेगी, बल्कि इसके सेंट्रल बेस को आज के जमाने के माहौल में नए तरीके से दिखाएगी. जिसमें मॉडर्न कैरेक्टर आर्क और अपडेटेड कहानी के बीट्स शामिल होंगे.

इस प्रोजेक्ट के साथ, रणबीर मशहूर RK फिल्म्स बैनर को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. यह कदम परिवार की विरासत को फिर से बनाने में उनकी पर्सनल दिलचस्पी की वजह से उठाया गया है. आने वाली फिल्म के नए बैनर के तहत पहला टाइटल होने की उम्मीद है.

मुखर्जी के डायरेक्शन और कपूर-पादुकोण की लीडिंग कास्ट के साथ, यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ा ऑनस्क्रीन रीयूनियन है, बल्कि कपूर-नरगिस के लैंडमार्क कोलेबोरेशन को एक मॉडर्न ट्रिब्यूट भी बनाती है.

रणबीर और दीपिका के पास बड़ी फिल्में

इस बीच वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं. वह रामायण की भी शूटिंग कर रहे हैं. दूसरी ओर, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान के साथ किंग की शूटिंग कर रही हैं. वहीं एटली की डायेरक्शन में अल्लू अर्जुन के साथ बन रही फिल्म में भी वो दिखाई देंगी.

