आलिया-रणबीर की शादी में सिर्फ 28 मेहमानों को बुलाया, जानें कब कहां होगा मेहंदी-संगीत फंक्शन

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Wedding, Mehendi and Sangeet Details Out: सोचिए वो पल कितना खास होगा, जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे संग सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधेंगे. रणबीर और आलिया के चर्चे इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. हर कोई आलिया को रणबीर की दुल्हन बनते देखने के लिए बेकरार है. दोनों की शादी कपल के साथ उनके फैंस के लिए भी बेहद खास और यादगार होने वाली है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी उनके ब्रांदा वाले घर वास्तु में होगी. कपल ने बिल्डिंग में एक बैंक्वेट हॉल भी बुक करा लिया है, जो फिलहाल शादी के लिए डेकोरेट किया जा रहा है.

कहां होगा कपल का मेहंदी और संगीत का फंक्शन?

रणबीर और आलिया की शादी के साथ उनके प्री वेडिंग फंक्शन्स भी काफी खास होने वाले हैं. आलिया और रणबीर की शादी से पहले उनके मेहंदी और संगीत का फंक्शन आरके स्टूडियो में होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 13 अप्रैल को मेहंदी का फंक्शन होगा और 14 अप्रैल को संगीत और हल्दी की रस्में की जाएंगी. 14 अप्रैल को दिन में हल्दी होगी और शाम में संगीत का फंक्शन होगा.

वेडिंग फंक्शन्स के लिए सजाया गया आरके स्टूडियो

रणबीर और आलिया की शादी के लिए आरके स्टूडियो को पहले ही सजाया जा चुका है. स्टूडियो पर एक्स्ट्रा सिक्यॉरिटी के भी इंतजाम किए जा रहे हैं. स्टूडियो के अंदर बिना परमिशन के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

आलिया-रणबीर की शादी अटेंड करेंगे इतने गेस्ट

आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने बातचीत में शादी से जुड़ी खास डिटेल भी शेयर की है. उन्होंने बताया कि सिर्फ 28 मेहमान ही शादी अटेंड करेंगे और वो सभी फैमिली मेंबर्स होंगे. वे सब चेंबूर तक बस में जाएंगे. इस दौरान सिक्यॉरिटी के खास इंतजाम किए जाएंगे.

राहुल भट्ट महेश भट्ट और किरण भट्ट के बेटे हैं. पूजा भट्ट राहुल की बड़ी बहन हैं. आलिया महेश भट्ट और उनकी सेकेंड वाइफ सोनी राजदान की बेटी हैं. सभी लोग आपस में काफी क्लोज हैं. राहुल भी अपनी बहन आलिया की शादी के लिए सुपर एक्साइटेड हैं.

(INPUT- Anindita Mukherjee)