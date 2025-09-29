रणबीर कपूर को राहा से मिलीं 43 Kiss, बेटी का प्यार देख हुए इमोशनल, बोले- परफेक्ट बर्थडे

बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर ने रविवार को अपना 43वां जन्मदिन मनाया. ये खास दिन एक्टर ने फैमिली संग सेलिब्रेट किया. रणबीर के बर्थडे वेकेशन की झलक आलिया भट्ट ने इंस्टा पोस्ट के जरिए दिखाई. इसमें राहा ने अपने लविंग फादर रणबीर पर प्यार लुटाया. एक्टर ने अपने जन्मदिन पर क्या कुछ किया. इसकी जानकारी उन्होंने अपने क्लोदिंग ब्रैंड Arks के इंस्टा लाइव पर शेयर की.

कैसा रहा रणबीर का बर्थडे?

एक्टर ने बताया कि वो वर्क-कम-मिनी वेकेशन पर थे. उनकी मां नीतू कपूर, पत्नी आलिया और बेटी राहा इस ट्रिप पर उनके साथ थे. राहा ने उनका ये दिन काफी स्पेशल बनाया. एक्टर ने कहा- बीती रात शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन रहा. पिछले 2 दिन काफी खास थे क्योंकि मैं अपनी मां, आलिया और राहा के साथ था. इससे बेहतर बर्थडे नहीं हो सकता था.

रणबीर ने बताया कि वो फैमिली के साथ नए घर के लिए शॉपिंग करने गए थे. वो कहते हैं- मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा हूं. इसलिए हमने घर की शॉपिंग की और फैमिली के साथ 2 दिन के लिए छोटी-सी ट्रिप प्लान की. ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी क्योंकि सेम टाइम पर मेरा बर्थडे भी था.

रणबीर पर राहा ने लुटाया प्यार

रणबीर ने बताया कैसे राहा ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया. वो कहते हैं- मैंने पूरा दिन आलिया और राहा के साथ बिताया और कुछ खास नहीं किया. राहा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 43 kiss देगी. उसने मुझे ढेर सारी kiss दी. मेरे लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाया. ये सब देखकर मैं इमोशनल हो गया था. ये मेरा परफेक्ट बर्थडे था. मुंबई लौटने के बाद रणबीर ने घर के बाहर इंतजार कर रहे फैन्स और पैप्स के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने सबके साथ फोटो खिंचवाई.

इंस्टा लाइव में एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' पर बात की. इसमें वो संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में काम करेंगे. इसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं. रणबीर ने कंफर्म किया कि ये मूवी अगले साल आएगी. वो संदीप रेड्डी वांगा की मूवी 'एनिमल पार्क' भी कर रहे हैं. इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी. इन दो फिल्मों के अलावा रणबीर डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण में भी नजर आएंगे.

