Shah Rukh Khan Son Aryan Khan Release: आर्यन खान की रिहाई पर बोले राम गोपाल वर्मा, 'इस दिवाली भी खान रिलीज हुआ'

राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे विवादित सेलेब्स में से एक हैं. राम गोपाल वर्मा को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है. अब एक बार फिर रामू अपने अंदाज में वापस आ गए हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जेल से रिहाई मिली है. आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं. फैंस के बीच खुशी का माहौल है. इस बीच रामू ने एक मजेदार ट्वीट किया है.

राम गोपाल वर्मा ने किया ट्वीट

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर राम गोपाल वर्मा ने आर्यन खान के जेल से रिहा होने की तुलना दिवाली पर आने वाली फिल्मों से की है. रामू ने ट्वीट किया- 'बॉलीवुड में दिवाली का दिन खान्स की फिल्मों के लिए रिजर्व होता है. इस दिवाली पर भी खान रिलीज (रिहा) हुआ है.'

In Bollywood, Diwali has always been reserved for a Khans's release.



This Diwali also Khan got released.