राम चरण के घर फिर गूंजेगी किलकारी, पत्नी उपासना ने दी गुड न्यूज, बोलीं- दोगुनी खुशियां, आशीर्वाद...

साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर राम चरण के घर फिर से किलकारी गूंजने वाली है. वो एक बार फिर पापा बनने वाले हैं. राम की पत्नी उपासना कोनिडेला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर ये गुड न्यूज शेयर की. मालूम हो कि राम चरण और उपासना एक बेटी क्लिन कारा के पेरेंट्स हैं.

प्रेग्नेंट हैं उपासना

उपासना ने वीडियो शेयर घर में सभी के खुश चेहरे दिखाए. राम चरण इस खुशखबरी से फूले नहीं समा रहे हैं. वो प्यार से पत्नी के चेहरे को निहारते दिखाई दिए. वहीं सभी ने उपासना की गोद भरी और उन्हें आशीर्वाद दिया. वीडियो में पूरा परिवार उपासना और राम चरण के लिए चीयर करता और उनकी खुशी शामिल होता नजर आया.

इस प्यारे से वीडियो को शेयर कर उपासना ने भी लिखा कि- इस दिवाली का मतलब था दोगुना उत्सव, दोगुना प्यार और दोगुना आशीर्वाद. उपासना ने पोस्ट के जरिए बताया कि उनके जीवन में दोगुनी खुशी आने वाली है.



इस मौके पर चिरंजीवी ने घर में राम लला की मूर्ति भी स्थापित की, जो कि हूबहू अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित मूर्ति जैसी है. सभी उनके दर्शन कर पूजा करते भी दिखाई दिए. वहीं वीडियो के अंत में पैरों के छाप के साथ नई शुरूआत का सेलिब्रेशन लिखकर बताया कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है.

खुशी से झूमे फैंस

उपासना की दी इस गुड न्यूज ने फैंस का भी दिन बना दिया है. दोस्तों के साथ-साथ चाहने वाले भी कमेंट सेक्शन में इस लवली कपल को बधाई देते दिख रहे हैं. वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि अब तो घर में जूनियर राम चरण आने वाला है. तो वहीं कुछ ने बच्चे की अच्छी सेहत की कामना की.

मालूम हो कि राम चरण और उपासना को एक बेटी क्लिन कारा है. इनका जन्म 2023 में हुआ था, वो दो साल की हो चुकी है. कपल ने अभी तक बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया है, लेकिन उपासना अक्सर क्लिन की प्यारी झलक सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. राम और उपासना की शादी 2012 में हुई थी, कपल ने बेटी का 11 साल बाद अपनी लाइफ में वेलकम किया था.

