scorecardresearch
 

Feedback

रामचरण की फिल्म पर पड़ा दिल्ली ब्लास्ट का असर, पोस्टपोन हुआ लाल किले के पास होने वाली शूट

दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके का असर फिल्म की शूटिंग पर भी पड़ा है. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राचरण अपनी अपकमिंग फिल्म पेड्डी की शूटिंग किले के पास करने वाले थे. लेकिन इस घटना के बाद मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है.

Advertisement
X
राम चरण की फिल्म को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram/@alwaysramcharan)
राम चरण की फिल्म को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram/@alwaysramcharan)

10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके में कुल 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. जिस जगह पर ये धमाका हुआ,वहां से कुछ ही दूरी पर साउथ के सुपरस्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म पेड्डी की शूटिंग होनी थी. यहां शूटिंग के लिए मेकर्स ने पहले ही परमिशन ले ली थी, हालांकि अब धमाके के बाद फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' की कुछ शूटिंग अभी बाकी है. जो लाल किले के आसपास होनी थी, इसकी परमिशन पहले ही ले ली गई थी, लेकिन अब धमाके के बाद इस शेड्यूल में बदलाव किया गया है.

कब होना थी फिल्म की शूटिंग?
रिपोर्ट्स के मुताबिक राम चरण की टीम 15 नवंबर और 16 नवंबर के लिए लाल किले और उसके आसपास की लोकेशन में शूटिंग करनी थी, लेकिन अब बुकिंग कैंसिल होने की वजह से शूटिंग नहीं हो सकेगी . मीडिया रिपोर्ट्स् के मुताबिक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग लाल किले के आसपास करने वाली थी लेकिन शूटिंग कैंसिल की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. 

सम्बंधित ख़बरें

a r rahman in controversy over chikiri chikiri track for collaboration with Jani master
यौन शोषण के आरोपी के साथ रहमान ने किया काम, छिड़ा विवाद 
Janhvi Kapoor, peddi movie, ram charan
राम चरण की हीरोइन बनीं जाह्नवी कपूर, 'पेड्डी' से रिलीज हुआ दमदार लुक 
Ram Charan with wife
जुड़वां बच्चों को जन्म देंगी Ram Charan की पत्नी! 
Ram Charan and Upasana Konidela are pregnant again?
Film wrap: दूसरी बार पिता बनेंगे राम चरण, बुर्के के नीचे बिकिनी पहनकर पहुंची थीं राखी 
Ram Charan and Upasana Konidela are pregnant again?
राम चरण के घर फिर गूंजेगी किलकारी, पत्नी उपासना ने दी गुड न्यूज 

कब रिलीज होगी फिल्म पेड्डी?
राम चरण की फिल्म पेड्डी अगले साल यानी 27 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है, लेकिन लाल किले के पास जो शूट होना था,अभी उसे रोक दिया गया है. फिल्म में राम के साथ जान्ह्ववी कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म की शूटिंग हैदारबाद, श्रीलंका औ पुणे में शूट की गई है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा पहला गाना चिकरी रिलीज हुआ था, जो काफी हिट रहा. एक्टर के हुक स्टेप को काफी लोगों ने कॉपी किया. गाने का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है.

Advertisement

एक धमाके से दहली दिल्ली
लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया. इस धमाके से अब तक  13 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक घायल हैं. जहां धमाका हुआ वहां का पूरा इलाका सील कर दिया है. इसी के साथ दिल्ली-एनसीआर के अलावा पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना घोषित किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement