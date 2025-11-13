रामचरण की फिल्म पर पड़ा दिल्ली ब्लास्ट का असर, पोस्टपोन हुआ लाल किले के पास होने वाली शूट

10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आतंकी बम धमाके में कुल 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. जिस जगह पर ये धमाका हुआ,वहां से कुछ ही दूरी पर साउथ के सुपरस्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म पेड्डी की शूटिंग होनी थी. यहां शूटिंग के लिए मेकर्स ने पहले ही परमिशन ले ली थी, हालांकि अब धमाके के बाद फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' की कुछ शूटिंग अभी बाकी है. जो लाल किले के आसपास होनी थी, इसकी परमिशन पहले ही ले ली गई थी, लेकिन अब धमाके के बाद इस शेड्यूल में बदलाव किया गया है.

कब होना थी फिल्म की शूटिंग?

रिपोर्ट्स के मुताबिक राम चरण की टीम 15 नवंबर और 16 नवंबर के लिए लाल किले और उसके आसपास की लोकेशन में शूटिंग करनी थी, लेकिन अब बुकिंग कैंसिल होने की वजह से शूटिंग नहीं हो सकेगी . मीडिया रिपोर्ट्स् के मुताबिक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग लाल किले के आसपास करने वाली थी लेकिन शूटिंग कैंसिल की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

कब रिलीज होगी फिल्म पेड्डी?

राम चरण की फिल्म पेड्डी अगले साल यानी 27 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है, लेकिन लाल किले के पास जो शूट होना था,अभी उसे रोक दिया गया है. फिल्म में राम के साथ जान्ह्ववी कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म की शूटिंग हैदारबाद, श्रीलंका औ पुणे में शूट की गई है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा पहला गाना चिकरी रिलीज हुआ था, जो काफी हिट रहा. एक्टर के हुक स्टेप को काफी लोगों ने कॉपी किया. गाने का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है.

एक धमाके से दहली दिल्ली

लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया. इस धमाके से अब तक 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक घायल हैं. जहां धमाका हुआ वहां का पूरा इलाका सील कर दिया है. इसी के साथ दिल्ली-एनसीआर के अलावा पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना घोषित किया है.

