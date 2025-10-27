सलमान खान के सपोर्ट में राखी सावंत, अभिनव कश्यप पर भड़कीं, कहा- वो सेट पर लड़कीबाजी...

सुपरस्टार सलमान खान और डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच चल रहे विवाद से हर कोई वाकिफ है. अभिनव ने पिछले कुछ महीनों में सलमान के खिलाफ कई बातें कही हैं, जिसने एक्टर के फैंस को निराश किया है. उन्होंने सलमान को लेकर कई दावे किए, जिसका सुपरस्टार ने भी 'बिग बॉस' में मुंह तोड़ जवाब दिया. अब सलमान के सपोर्ट में आकर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत ने अभिनव को फटकार लगाई है.

सलमान के सपोर्ट में क्या बोलीं राखी?

राखी सावंत सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं. वो कई बार ऐसी बातें बिना झिझक बोल देती हैं, जो आमतौर पर कोई मीडिया में बोलने से कतराता है. हिंदी रश यूट्यूब चैनल पर राखी ने सलमान खान को अपना दूसरा भगवान बताया. उन्होंने खुलासा किया कि एक्टर ने उन्हें मुश्किल वक्त में काम दिलाया. राखी ने अभिनव कश्यप पर भी निशाना साधा. उन्होंने अपने अंदाज में डायरेक्टर के लिए कहा, 'एक टकला कानखजूरा है, जो सलमान भाई के खिलाफ आजकल बहुत कुछ बोलता है.'

'सुनो, तुम जिधर भी मुझे मिलोगे, मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगी. उसने कोई तो दबंग फिल्म डायरेक्ट की थी. पता नहीं, हम तो उसका नाम नहीं लेंगे. मैं उस टकले का नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करूंगी. उसने सेट पर लड़कीबाजी शुरू कर दी थी, सलमान भाई वो सब बर्दाश्त नहीं करते. वो भाई का पैसा बर्बाद कर रहा था. इसलिए उन्होंने बाद में उसे फिल्म से निकाल दिया, क्योंकि भाई अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे.'

अभिनव कश्यप को लेकर क्या बोलीं राखी?

राखी ने आगे अभिनव कश्यप को लेकर कई दावे किए कि वो सलमान के खिलाफ मीडिया में पैसों के लिए बोल रहे हैं. इसके पीछे सुपरस्टार के कुछ दुश्मन हैं, जो अभिनव को पैसे दिए हैं. राखी ने कहा, 'अभी वो मीडिया में आकर सलमान भाई और उनके परिवार के लिए गंदा-गंदा बोल रहा है. उनको बॉडी शेम कर रहा है, सब झूठ बोलता है. इस धरती पर सलमान भाई जैसा कोई आदमी नहीं. मैं उनके लिए अपनी गर्दन भी कटा सकती हूं क्योंकि उन्होंने मेरी मां के लिए बहुत कुछ किया.'

'ये जो सलमान भाई के दुश्मन हैं, शायद उन्होंने इसे पेटी भरकर पैसे दिए हैं. इसलिए वो भाई के खिलाफ बोल रहा है. ये पैसों में बिक गया है. मेरे सलमान भाई के लिए फालतू बातें करता है, गलत है. ये मुझे जहां मिलेगा, मैं इसके सिर पर अंडे फोडूंगी. भाई के खिलाफ कोई बोलता नहीं है क्योंकि वो सभी के लिए करते हैं. जिनके पास काम नहीं होता, उसे भी काम देते हैं.' राखी अंत में सलमान को लेकर थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं.

बता दें कि अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर कई आरोप लगाए थे. उनका पहले से ही सलमान और उनके परिवार संग विवाद चल रहा है. जबसे वो 'दबंग 2' बनाने से बाहर हुए, तभी से अभिनव लगातार सलमान और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं. हालांकि सलमान कभी अभिनव की बातों को उतनी तवज्जो देते नहीं नजर आए हैं.

