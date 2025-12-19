scorecardresearch
 
'धुरंधर' एक्टर ने 51 साल छोटी एक्ट्रेस को किया Kiss, ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोला- इरादा...

सिनेमाघरों में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का बोलबाला है. फिल्म के कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से धूम मचा दी है. इस बीच राकेश बेदी को ट्रोल किया जा रहा है. जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जो राकेश बेदी की आलोचना हो रही है.

राकेश बेदी ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: Screengrab)
राकेश बेदी ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: Screengrab)

इन दिनों हर तरफ आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और उसके सभी कलाकारों की चर्चा है. दूसरी ओर 'धुरंधर' में जमील जमाली का रोल अदा करने वाले राकेश बेदी को ट्रोल किया जा रहा है. ट्रेलर लॉन्च पर राकेश बेदी ने ऑन-स्क्रीन बेटी का रोल निभाने वाली सारा अर्जुन के कंधे पर Kiss कर दिया था. सोशल मीडिया पर जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तो उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी. अब एक्टर ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी है. 

ट्रोलिंग पर बोले राकेश बेदी
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राकेश ने कहा, सारा मेरी उम्र की आधी भी नहीं है और मेरी बेटी का रोल कर रही हैं. शूटिंग के दौरान जब भी हम मिलते, वो मुझे गले लगाती थी, जैसे बेटी पिता को लगाती है. हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, जो स्क्रीन पर भी दिखता है. 

उस दिन भी वैसा ही था, लेकिन लोग उसमें स्नेह नहीं देख रहे. एक बुजुर्ग आदमी का जवान लड़की के लिए स्नेह. देखने वाले की आंख में गड़बड़ है, तो क्या कर सकते हैं? मैं स्टेज पर, उसके माता-पिता के सामने, बुरे इरादे से उसे Kiss क्यों करूंगा? लोग पागल हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें बनाते हैं. कुछ भी नहीं है, बस इश्यू क्रिएट करने की कोशिश है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shaikh Khalid (@viralzayn6)

अपने काम पर राकेश बेदी को नाज
राकेश ने ये भी कहा कि वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे. वो कहते हैं कि मैं खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा. मेरा लंबा काम लोगों के दिलों को छू चुका है, वो मेरे लिए बोलता है. हाल ही में दोस्तों के साथ डिनर पर गया था, तो एक लेडी आई. उनके बेटे को फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरा काम बहुत पसंद करता है और समझता भी है. ये मुझसे ज्यादा मेरे लिए बोलता है.

'धुरंधर' में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने भारत में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च ईद पर रिलीज होगा, जिसका फैन्स को बेसब्री से इंतजार है.

