Raju Srivastav Health Update: कम हो रहा राजू श्रीवास्तव का इंफेक्शन, सेहत में सुधार, परिवार ने रखी पूजा

Raju Srivastava Health Update: मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर देशभर के तमाम लोग चिंतिंत हैं. हर कोई राजू के जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहा है. राजू के परिवारवाले लगातार उनकी सेहत को लेकर अपडेट दे रहे हैं. आज फिर से राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने बताया है कि राजू की तबीयत कैसी है.

राजू की सेहत में हो रहा सुधार

राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने कॉमेडियन की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा- एक सीनियर लेडी डॉक्टर ने राजू की कंडीशन देखी है. उन्होंने कहा कि जो इंफेक्शन डेवलप हुए थे, वो अब कम हो रहे हैं. राजू श्रीवास्तव के भाई ने यह भी बताया है कि राजू की अच्छी सेहत के लिए आज परिवारवालों ने पूजा रखी है.

सोशल मीडिया पर कॉमेडियन की सेहत लेकर उड़ रहीं अफवाहें

राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं. बीते दिनों राजू के भाई दीपू ने आजतक को वीडियो बनाकर भेजा था. उसमें उन्होंने कॉमेडियन की सेहत को लेकर झूठी अफवाह फैलाने वालों को खरी-खोटी सुनाई थी. उन्होंने राजू श्रीवास्तव की हेल्थ की जानकारी देते हुए ये भी बताया था कि वो अभी आईसीयू में ही हैं.

दीपू ने राजू की सेहत के बारे में कहा था- हम सभी के चहेते गजोधर भइया उर्फ राजू भाई आईसीयू में हैं, एम्स अस्पताल में हैं. यह बात पूरी दुनिया जानती है. आप सभी की दुआएं काम कर रही हैं. एम्स एक अच्छा अस्पताल है. डॉक्टर्स अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं. अच्छी रिकवरी हो रही है. अच्छा इलाज चल रहा है राजू भइया का. इसलिए झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें.

दीपू ने आगे कहा- हमारे राजू भाई फाइटर हैं और वह बहुत जल्दी जंग जीतकर आप सभी के बीच अपनी कॉमेडी की दुकान खोलने आएंगे. आप सभी को हंसाएंगे. दुआएं करते रहें. डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं. डॉक्टर्स की टीम लगी है. सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि वह अपना बेस्ट दे रहे हैं. बहुत जल्द राजू जी हम सभी के बीच आएंगे.

कब और कैसे बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत?

राजू श्रीवास्तव होटल के जिम में वर्कआउट कर रहे थे. ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उन्हें चेस्ट में दर्द हुआ था और वे नीचे गिर गए. इसके बाद राजू श्रीवास्तव को उनके जिम ट्रेनर फौरन अस्पताल लेकर गए. राजू तभी से दिल्ली के AIIMS में डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं. डॉक्टर राजू की हर पल मॉनेटिरिंग कर रहे हैं.

राजू श्रीवास्तव के जल्दी ठीक होने को लेकर परिवार समेत देशभर के तमाम लोग दुआएं मांग कर रहे हैं. आज राजू के घर में उनकी अच्छी सेहत के लिए पूजा रखी गई है. वहीं, कॉमेडियन के चाहने वाले और तमाम फैंस भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कॉमेडी किंग राजू जल्दी से ठीक हो कर अपने घर लौट आएं और पहले की तरह अपने मजेदार जोक्स और मजाकिया अंदाज से फैंस के दिलों को जीत लें.

Get Well Soon Raju Srivastav!