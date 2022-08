Raju Srivastav Health Update: राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार, पर इंफेक्शन का खतरा, डॉक्टर्स ने परिजनों के मिलने पर लगाई रोक

Raju Srivastav Health Update: अपने मजाकिया अंदाज और फनी जोक्स से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का AIIMS में इलाज चल रहा है. फैंस के फेवरेट राजू श्रीवास्तव इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. राजू डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं. अब राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट सामने आया है.

अब कैसी है राजू श्रीवास्तव की तबीयत?

कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जब से कार्डियक अरेस्ट आया है, तब से उनके तमाम चाहने वाले राजू के जल्दी सेहतमंद होने की दुआएं मांग रहे हैं. अब कॉमेडियन को लेकर राहत की खबर सामने आई है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो रहा है. राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉमेडियन की हेल्थ के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया- राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो रहा है. हम दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.

इस खबर के बाद राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस ने राहत की सांस ली है. हर किसी की यही दुआ है कि सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएं.

किसी को राजू से मिलने की इजाजत नहीं...

राजू श्रीवास्तव के इलाज में लगे डॉक्टर किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि वो राजू को रिकवर कर लेंगे, इसलिए एम्स के डॉक्टरों ने अब राजू श्रीवास्तव से मिलने जुलने के लिए सभी पर रोक लगा दी है.

राजू के पीआरओ अजीत सक्सेना का कहना है- राजू भाई वेंटिलेटर पर हैं. ऐसे में इंफेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है. कई खास लोग आ जाते हैं, जो बाहर से आते हैं और उनको मिलने से रोकने में कुछ असमंजस होता है. परिवार के लोग भी उनके रिश्तों को देखते हुए रोक नहीं पाते हैं. कुछ लोग राजू के काफी करीबी होते हैं कि चाह कर भी उनको रोकना मुमकिन नहीं होता.

कानपुर से भी कई चाहने वाले उनके बचपन के दोस्त दिल्ली पहुंच रहे हैं. राजू के रिश्तेदार ही काफी हैं, इसीलिए कहीं किसी से कोई इंफेक्शन राजू को न हो जाए, इसके लिए डॉक्टर्स ने परिवारवालों की सहमति से यह फैसला लिया है कि कोई भी राजू के पास या उनके बेड के करीब नहीं जाएगा.

राजू को सुनाए जा रहे करीबी लोगों से मैसेज

राजू की हालत में कुछ कुछ सुधार हो रहा है. डॉक्टर्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि राजू ठीक हो जाएं और उन्हें इसका विश्वास भी है. रिकॉर्ड करके राजू के कान के पास उनके प्रिय लोगों के संदेश सुनाए गए हैं. राजू के शरीर ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया है.

राजू का हुआ MRI

दो दिन पहले राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने कॉमेडियन के सेहत से जुड़ी अपडेट दी थी. उन्होंने बताया था कि राजू श्रीवास्तव का डॉक्टर्स ने MRI किया है. MRI रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर्स ने बताया था कि राजू की कोई नस दब गई है. वे इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं.

राजू के भाई ने कहा था कि हर कोई इस उम्मीद में है कि राजू जल्द ही ठीक हो जाएंगे. डॉक्टरों का कहना था कि इसमें समय लग सकता है. हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं. लेकिन सबको उम्मीद है कि राजू ठीक हो जाएंगे. डॉक्टर भी इस उम्मीद में हैं कि राजू ठीक हो जाएंगे. अब राजू की सेहत में हो रहे सुधार की खबर ने हर किसी को राहत दी है.

कब और कैसे बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत?

राजू श्रीवास्तव होटल के जिम में वर्कआउट कर रहे थे. ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उन्हें चेस्ट में दर्द हुआ था और वे नीचे गिर गए. इसके बाद राजू श्रीवास्तव को उनके जिम ट्रेनर फौरन अस्पताल लेकर गए. राजू तभी से दिल्ली के AIIMS में डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं. डॉक्टर राजू की हर पल मॉनेटिरिंग कर रहे हैं.

Get Well Soon Raju Srivastav!