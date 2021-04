एक्टर विवेक के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, रजनीकांत-रहमान ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

साउथ एक्टर और कॉमेड‍ियन व‍िवेक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. 16 अप्रैल को हार्ट अटैक आने के बाद विवेक ने चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज सकते में हैं. सेलेब्स और फैंस सोशल मीड‍िया के जर‍िए विवेक को श्रद्धांजल‍ि दे रहे हैं और उनके पर‍िवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं.

एक्टर रजनीकांत ने व‍िवेक को श्रद्धांजल‍ि दी है. उन्होंने लिखा- 'चिन्ना कलईवनार, सोशल एक्ट‍िव‍िस्ट, मेरे प्यारे दोस्त विवेक की मौत की खबर ने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है. उनके साथ शिवाजी फिल्म की शूट‍िंग के समय के दिनों को कभी नहीं भूल सकता...संवेदना'.

रजनीकांत के अलावा अन्य सेलेब्स ने भी व‍िवेक को श्रद्धांजल‍ि अर्प‍ित की है. एआर रहमान ने ट्वीट किया- 'विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमें छोड़कर चले गए....आपकी आत्मा को शांति मिले...आपने दशकों तक हमारा मनोरंजन किया...आपकी विरासत हमारे साथ रहेगी'.

@Actor_Vivek can’t believe you’ve left us ..May you rest in peace ..you’ve entertained us for decades ..your legacy will stay with us🌹 — A.R.Rahman #99Songs 😷 (@arrahman) April 17, 2021

Ahhh.. #vivek ...gone too soon dear friend ..thank you for planting thoughts n trees ...thank you for entertaining and empowering us with your wit and humour..will miss you...RIP pic.twitter.com/oyoOkx8G9q — Prakash Raj (@prakashraaj) April 17, 2021

Shocked and saddened by the passing away of veteran actor #Vivek sir! 💔 My deepest condolences to his family and loved ones! May his soul rest in peace 🙏 — Rakul Singh (@Rakulpreet) April 17, 2021

एक्टर प्रकाश राज ने लिखा- 'बहुत जल्दी छोड़कर चले गए मेरे प्यारे दोस्त...अच्छी सोच को जन्म देने और उन्हें सीचंने के लिए धन्यवाद...अपनी बुद्धिमता और ह्यूमर से हमारा मनोरंजन करने और हमें ताकत देने के लिए धन्यवाद...तुम्हें मिस करेंगे RIP'. वहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने लिखा- 'दिग्गज अभ‍िनेता विवेक सर के जाने से हैरान और दुखी हूं. उनके पर‍िवार के प्रति मेरी संवेदनाएं...उनकी आत्मा को शांति मिले'.

एक द‍िन पहले लगवाई थी कोरोना वैक्सीन

बता दें विवेक ने 15 अप्रैल को कोव‍िड वैक्सीन का पहला डोज लिया था. इसके बाद उन्होंने मीड‍िया से मुलाकात में कोव‍िड वैक्सीन लगाने की जरूरत पर जोर दिया था. बाद में उन्हें सीने में दर्द के चलते चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उन्हें डॉक्टर्स से ECMO ट्रीटमेंट मिल रहा था जहां वे ICU में डॉक्टर्स की निगरानी में थे. 17 अप्रैल को सुबह 4.45 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.