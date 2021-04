हैरी पॉटर एक्ट्रेस Helen McCrory का कैंसर से निधन, हॉलीवुड स्टार्स ने जताया दुख

हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी में ड्रेको मैलफॉय की मां नार्सिसा मैलफॉय का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस Helen McCrory ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. वह 52 साल की थीं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जंग लड़ रही थीं. हेलेन के निधन की खबर का ऐलान शुक्रवार को उनके पति डेमियन लुइस ने किया. ट्विटर पर पोस्ट लिखते हुए डेमियन ने बताया कि हेलेन ने घर में परिवार के बीच अपनी आखिरी सांस ली.

पति ने सोशल मीडिया पर किया निधन का ऐलान

डेमियन लुइस ने लिखा, ''ये बताते हुए मेरा दिल टूट रहा है कि कैंसर से दमदार लड़ाई के बाद खूबसूरत और शक्तिशाली महिला Helen McCrory ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका निधन अपने घर में दोस्तों और परिवार के प्यार के बीच हुआ. उनका निधन भी वैसे ही हुआ जैसे उन्होंने जिंदगी को जिया था. निडर होकर. ईश्वर जानता है कि हम उनसे प्यार करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उनके साथ समय बिताने का मौका मिला. वह बहुत शानदार तरह से चमकीं. अब हवा के साथ बह जाओ, शुक्रिया.''

हॉलीवुड-बॉलीवुड में शोक

Helen McCrory के निधन के बाद हॉलीवुड के सेलेब्स और उनकी फिल्म और टीवी शोज के मेकर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. बॉलीवुड में भी हेलेन के निधन की खबर के बाद शोक की लहर दौड़ गई है. डायरेक्टर हंसल मेहता ने इसपर दुख जताया है. साथ ही फैंस भी ट्विटर पर हेलेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Sending love & strength. X — Sam Claflin (@samclaflin) April 16, 2021

I’m devastated to learn of the death of Helen McCrory, an extraordinary actress and a wonderful woman who’s left us far too soon. My deepest condolences to her family, especially her husband and children. Simply heartbreaking news. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2021

This is one of the most heartbreaking goodbyes I’ve read. RIP Helen McCory. https://t.co/xfvvAZuna7 — Hansal Mehta (@mehtahansal) April 17, 2021

Goodbye .Devastated my friend #HelenMcCrory died today . That brilliant woman- the greatest of actors. I so loved our time on #PeakyBlinders . She was witty , kind , skilled . Riotously funny .. and so damn cool. So young. Heartbroken for Damien +her family. pic.twitter.com/YHDYsV1VFh — Sam Neill (@TwoPaddocks) April 16, 2021

RIP Aunt Polly Gray (Heen McCrory).



The best strong female character in the last century.



Thank you everything you have given.#PeakyBlinders #HelenMcCrory pic.twitter.com/PbbxtEUzdN — Aleksandr Kerensky (@HolaRidz) April 16, 2021

#HelenMcCrory

RIP Helen McCrory 💔



Who portrayed Aunt polly in Peaky blinders pic.twitter.com/LvJdYLGpXp — SaNtHoSh Ðv (@santhoshdv10) April 17, 2021

#PeakyBlinders

Peaky Blinders will never be the same without Polly. Rest in peace Helen McCrory, what an actor 🙏🏻 #HelenMcCrory pic.twitter.com/y2aICTx4tV — usman gujjar (@shn573) April 16, 2021

Raise your wands!🥺

Rest in Peace Helen McCrory. You will always be in our hearts, may God comfort your family. We love you and we will miss you, Our eternal witch Narcisa Malfoy❤

#HelenMcCrory #NarcisaMalfoy #HarryPotter pic.twitter.com/PvArsbQvEY — ᴱᴺ⁻ᴮᴱ cil¹⁷✜ⁿᶜᵗ²³ (@clarissavlnt) April 17, 2021

इन फिल्मों और टीवी शोज में आईं नजर

बता दें कि ब्रिटिश एक्ट्रेस Helen McCrory, हॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर और टैलेंटेड स्टार्स में से एक थीं. उन्होंने हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी में कमाल का अभिनय किया था. हैरी पॉटर के अलावा हेलेन, शो पीकी ब्लाइंडर्स में पोली ग्रे के किरदार में नजर आई थीं, जो दर्शकों का फेवरेट बना. इसके अलावा उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल, ह्यूगो, द क्वीन और द स्पेशल रिलेशनशिप में भी काम किया था.

थिएटर का भी हिस्सा रहीं हेलेन

फिल्म और टीवी के साथ-साथ Helen McCrory थिएटर का भी हिस्सा रही थीं. 1990 से लेकर 2010 के बीच उन्होंने 25 से ज्यादा स्टेज प्रोडक्शंस में काम किया. इसमें प्राइड एंड प्रेज्यूडिस, मैकबेथ, एस यू लाइक इट, मेडा संग अन्य शामिल थे. उन्होंने हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस (हैरी पॉटर 6) फिल्म से फ्रैंचाइजी में एंट्री की थी, उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. साथ ही यही वो किरदार था, जिसने आखिरी फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लाया था.