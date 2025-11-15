गुड न्यूज! 41 की उम्र में पापा बने राजकुमार, पत्रलेखा ने बेटी को दिया जन्म, एनिवर्सरी पर मिला तोहफा

मुबारक हो! राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं. बॉलीवुड के पावरकपल के घर नई राजकुमारी का जन्म हुआ. एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैन्स से खुशखबरी शेयर की है.

और पढ़ें

पापा बने राजकुमार राव

अभिनेता राजकुमार राव पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस, पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है. कपल ने गुड न्यूज 15 नवबंर सुबह अपने फैंस के साथ शेयर की है. राजकुमार राव और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम चांद पर हैं. भगवान ने हमें हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है.

राजकुमार के घर बेटी का जन्म हुआ है ये जानने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है. फैन्स और सेलेब्स उनकी नन्ही राजकुमारी पर प्यार लुटा रहे हैं. वरुण धवन ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्लब में आप दोनों का स्वागत है.

शादी के चार साल बाद बने पिता

राजकुमार राव और पत्रलेखा 15 नवंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे. शनिवार को अपनी शादी के चार साल पूरे होने की खुशियां मना रहे थे. बेटी के जन्मदिन के बाद उनकी खुशियां डबल हो गई हैं. अब वो वेडिंग एनिवर्सरी और बेटी के बर्थडे का जश्न साथ मनाने वाले हैं.

Advertisement

राजकुमार राव ने इस साल जुलाई में प्रेग्नेंसी की न्यूज शेयर की थी, जिसके बाद हर तरफ से उन्हें बधाईयां मिलना शुरू हो गई थीं. पत्रलेखा ने कई इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब से वो प्रेग्नेंट हुई, राजकुमार राव पहले से ज्यादा उनका ख्याल रखने लगे हैं. पत्रलेखा ने पूरा यकीन जताया कि राजकुमार राव एक बेहतरीन पिता बनेंगे.

एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उन्होंने जब प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज अपनी मां से शेयर की थी, तो उनका रिएक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था. क्योंकि उन्होंने हमसे इसकी उम्मीद छोड़ दी थी. वर्कफ्रंट की बात करें, तो राजकुमार राव नेटफिलिक्स की अगली फिल्म Toaster में नजर आने वाले हैं. फैन्स को उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

बाकी राजकुमार राव और पत्रलेखा को मम्मी-पापा बनने की ढेर सारी बधाई.

---- समाप्त ----