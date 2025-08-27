scorecardresearch
 

Feedback

Sourav Ganguly Biopic: एक महीना सौरव गांगुली के साथ रहेंगे राजकुमार राव, सीखेंगे क्रिकेटर के तौर-तरीके

भारतीय क्रिकट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली पर फिल्म बन रही है. ये बायोपिक फिल्म होने वाली है. सौरव गांगुली का रोल फिल्म में राजकुमार राव अदा करते दिखने वाले हैं. इसके लिए राजकुमार बेहद एक्साइटेड हैं. तैयारी के लिए राजकुमार राव, सौरव के साथ एक महीने साथ में रहने वाले हैं.

Advertisement
X
सौरव गांगुली के साथ रहेंगे राजकुमार राव (Photo: Instagram @rajkummar_rao and @souravganguly)
सौरव गांगुली के साथ रहेंगे राजकुमार राव (Photo: Instagram @rajkummar_rao and @souravganguly)

भारतीय क्रिकट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली पर बायोपिक फिल्म बन रहा है. कुछ ही समय में इसकी घोषणा कर दी जाएगी. साथ ही थियटर्स में ये कब आ रही है, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा. कोलकाता में फिल्म की तैयारियां चल रही हैं. डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने, प्रोड्यूसर अंककुर गर्ग और लव रंजन कोलकाता पहुंच चुके हैं. लोकेशन को लेकर तैयारी चल रही है. कई जगहों पर विजिट किया जा चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारे स्टेडियम्स की भी रेकी की जा चुकी है.

कैसी है सौरव की लाइफ?
आर्यन क्लब के अंडर में जो दुखीराम क्रिकेट अकादमी आती है, वहां भी ये लोग पहुंचे. यहां पर सौरव गांगुली ने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. टीम भी सौरव से मिली है. उनके घर सभी लोग मिलने गए थे. राजकुमार राव, सौरव के रोल में नजर आएंगे. अक्टूबर के महीने में राजकुमार कोलकाता पहुंचेंगे. 

सौरव के साथ वो एक महीना रहेंगे, जिससे वो उनके तौर-तरीकों को सीख सकें. क्रिकेटर की लाइफ के बारे में करीब से जान सकें. राजकुमार राव, राइट हैंड से खेलते हैं, जबकि सौरव, लेफ्ट हैंड से खेलते थे. तो ये एक्टर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है.  

सम्बंधित ख़बरें

rajkumar rao - jalandhar court case
जालंधर कोर्ट में पेश हुए Rajkumar Rao, मिली जमानत 
राजकुमार राव को मिली जमानत
धार्मिक भावना भड़काने के केस में फंसे राजकुमार राव, जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत 
Rajkumar Rao with Patralekha
Patralekhaa-Rajkummar Rao का रोमांस, किया Liplock 
sourav ganguly film
बड़े परदे पर सौरव गांगुली का किरदार निभाएंगे राजकुमार राव, देखें मूवी मसाला 
Patralekha
Patralekha के प्रेग्नेंट होने पर एक्ट्रेस की मां बोलीं... 

कोलकाता जाएंगे राजकुमार राव
बता दें कि राजकुमार राव कुछ ही समय में पिता बनने वाले हैं. बायोपिक शुरू करने से पहले वो फैमिली को प्रायॉरिटी देना चाहते हैं. बेबी के आने के बाद वो कोलकाता के लिए रवाना होंगे. साथ ही क्रिकेटर के फॉर्म में आएंगे. 

Advertisement

गौरतलब है कि राजकुमार राव की ये फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लगती है. फैन्स भी इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. इसका इंतजार कर रहे हैं. सौरव गांगुली की पर्सनल लाइफ के बारे में फैन्स को करीब से जानने का मौका मिलेगा. आखिर बार राजकुमार राव को फिल्म 'स्त्री 2' में देखा गया था. जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement