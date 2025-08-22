'राजेश खन्ना संग परिवार ने तोड़ा था रिश्ता, लेकिन हड़पी सारी प्रॉपर्टी', अनीता आडवाणी बोलीं- कर्मों का फल मिलेगा

सुपरस्टार राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी का रिश्ता लाइमलाइट में रहा था. एक्टर के आखिरी सालों में अनीता उनके साथ रही थीं. हाल ही में अनीता ने खुलासा किया कि उन्होंने राजेश खन्ना संग सीक्रेट शादी की थी. दोनों करीबन 12 साल साथ में रहे थे. अनीता ने एक पॉडकास्ट में राजेश खन्ना संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की.

अनीता ने किए खुलासे

रील मीट रियल संग बातचीत में अनीता ने पूछा गया एक खूबसूरत परिवार होने के बावजूद क्यों राजेश खन्ना को फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था. जवाब में अनीता ने कहा- डिंपल कपाड़िया ने उन्हें 1982 में छोड़ दिया था. 30 सालों तक उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं रहा था. राजेश खन्ना बीच में फंसे हुए थे. उन्हें तलाक भी नहीं मिल रहा था. इसलिए वो फंसे रहे. ना तलाक हुआ, ना ही चीजें सुलझीं.

अनीता ने बताया कि वो राजेश खन्ना के साथ सालों तक रहीं. बावजूद इसके उन्हें कुछ नहीं मिला है. प्रॉपर्टी विवाद पर वो बोलीं- इस बारे में बातचीत हुई थी लेकिन आखिर में, तब राजेश खन्ना अपने होश में भी नहीं थे. हर चीज को इस तरह से किया गया कि सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. यहां तक कि चीजें राजेश खन्ना की पहुंच से भी बाहर थीं. आखिरकार परिवार को उनकी सारी संपत्ति मिली. ये अपने आप में बड़ी कहानी है. अनीता ने बताया कि वो तभी से इस कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं. अभी भी संपत्ति का ये विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है.

Advertisement

डिंपल पर अनीता का कमेंट

अनीता ने डिंपल कपाड़िया और उनकी फैमिली पर तंज कसते हुए कहा- कोई भी मरने के बाद चीजों को अपने साथ नहीं लेकर जाता है. तो फिर ऐसी धोखेबाजी क्यों करनी? मौत के बाद कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकता. फिर ऐसा लालच क्यों? हर रिश्ता इज्जत मांगता है. मेरे दिल में मुझे पता है हर किसी को वो मिलता है जिसका वो हकदार है. कर्मा खुद आपके सामने आता है. कुछ फर्क नहीं पड़ता आप खुद को कितना भी होशियार समझते होंगे, आप कर्मों से नहीं बच पाओगे.

अंजू महेंद्रू संग कैसा है रिश्ता?

अनीता ने राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू संग अपने बॉन्ड को लेकर बात की. डिंपल संग शादी से पहले राजेश खन्ना और अंजू साथ में थे. अनीता ने अंजू को अपनी अच्छी दोस्त बताया. वो अक्सर मिलते हैं. दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं. अनीता के मुताबिक, अंजू ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा. वो शानदार इंसान हैं और उनकी बहन की तरह हैं.

जब अनीता से पूछा गया क्या अंजू के साथ भी अन्याय हुआ था? इस पर उन्होंने कहा- अंजू ने खुद कहा था कि वो राजेश खन्ना संग शादी नहीं करना चाहती थीं. सच ये है कि वो मुश्किल इंसान थे. इसलिए अंजू ने उनसे शादी न करने का फैसला लिया था.

---- समाप्त ----