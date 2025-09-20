लक्ष्य-आर्यन नहीं, रजत बेदी हैं 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के असली हीरो, लाजवाब है काम

आर्यन खान की नेटफ्लिक्स 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने ओटीटी पर धूम मचा दी है. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एकदम किंग टाइप डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में किया है. आर्यन इस जबरदस्त सीरीज के डायरेक्टर है. साथ ही उन्होंने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान संग मिलकर लिखा भी है. ड्रामा, कॉमेडी, स्कैंडल, मूवी माफिया, नेपोटिज्म संग ढेरों चीजें आपको इस शो में देखने को मिलती हैं. इतना ही नहीं, फिल्मों और कैमरा की चकाचौंध के पीछे एक्टर्स की जिंदगी की झलक भी आपको मिलती है.

लक्ष्य, राघव जुयाल, बॉबी देओल, सहर बांबा, आन्या सिंह, मनोज पाहवा और मनीष चौधरी जैसे बढ़िया सितारों ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम किया है. लक्ष्य इस शो के हीरो आसमान सिंह का रोल निभा रहे हैं. तो वहीं मनीष चौधरी, फेमस प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला के रोल में हैं. और अजय तलवार के रोल में बॉबी देओल का औरा तो अलग ही है. बेहतरीन लीड कास्ट के साथ-साथ इस सीरीज में शाहरुख, सलमान, आमिर, रणवीर, रणबीर और स्टार किड्स मिलाकर ढेरों स्टार्स के कैमियो हैं. लेकिन एक शख्स जो एकदम अलग शाइन करता है, वो हैं जरज सक्सेना के रोल में रजत बेदी. रजत ही 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के असली हीरो हैं. उनके लिए आप आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एक सीन में रजत बेदी (Photo: Screengrab)

जमकर चमके रजत बेदी

जरज सक्सेना एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, जो पिछले 15 सालों से फिल्म पाने की कोशिश कर रहा है. वो हर छोटी-बड़ी पार्टी में जाता है, अवॉर्ड्स शोज का हिस्सा बनता है, लोगों से मिलता है, लेकिन फिर भी उसके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है. फ्रेडी सोडावाला के साथ तीन फिल्मों की डील साइन करने के बाद जरज सक्सेना की करियर की वाट तो लगी ही लगी, साथ ही उसे प्रोड्यूसर की इज्जत भी नहीं मिलती. जरज को कोई पहचानता भी नहीं है. लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए और काम पाने के लिए वो लगातार कोशिश करता है. इसके चक्कर में उनसे एक डिवाइस भी बनाया है, जिसकी मदद से वो अपनी फोन से दूसरे का नंबर इस्तेमाल कर लोगों को कॉल कर सकता है.

रजत बेदी ने अपने जरज सक्सेना के किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है. बड़ी स्टारकास्ट और सोशल मीडिया पर वायरल सितारों के कैमियो की भीड़ में रजत बेदी अलग ही चमकते हैं. रजत अपने जरज के किरदार में ऐसा ढले हैं कि दोनों को अलग-अलग करके देखना मुश्किल है. वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं, अलग जोश आता है. आपकी स्क्रीन एकदम खिल उठती है. जरज सक्सेना के रूप में एक्टर का अंदाज बेहद फनी है. उनके हर सीन पर आपका दिल खुश होता है और हंसी आती है. हर सीन और फ्रेम को रजत अपने नाम करते हैं. शाहरुख खान के सामने खड़े होकर रजत बेदी ने उन्हें ही फीका दिखा दिया. उस सीन से आपको रजत खासकर याद रहेंगे. सीरीज जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, आप उन्हें फनी से डार्क विलेन अवतार में ढलते भी देखते हैं, जो बेहद शातिर भी है.

रजत बेदी को पिछली बार सलमान खान स्टारर फिल्म 'पार्टनर' में देखा गया था. ये फिल्म 2007 में आई थी. इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी फिल्में कीं और पंजाबी और तेलुगू सिनेमा में किस्मत आजमाने चले गए. 18 सालों के बाद रजत बेदी को किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में देखा जा रहा है, और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनका काम इस बात का गवाह है कि वो कितने बढ़िया एक्टर और टैलेंट हैं. इस शो में उन्हीं के स्ट्रगल का इस्तेमाल भी किया गया है. इतने वक्त से बड़े पर्दे से दूर रजत को भी जरूर सुनने को मिला होगा कि 'इसे कहीं तो देखा है', यही चीज उनके किरदार जरज सक्सेना के साथ भी होती है. जरज का पूरा कैरेक्टर आर्क बढ़िया है.

