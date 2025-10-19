ऋतिक रोशन के साथ फिर दिखेंगे रजत बेदी? 'कृष 4' को लेकर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एक्टर रजत बेदी ने तगड़ा कमबैक किया है. इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि वह ऋतिक रोशन की अगली फिल्म 'कृष 4' में नजर आ सकते हैं. इस पर रजत ने अब खुद खुलकर बात की. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर, रिश्तों के बारे में भी अपनी बात रखी.

कृष 4 में नजर आएंगे रजत?

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में रजत बेदी ने कहा, 'अगर मुझे कृष 4 में काम करने का मौका मिलता है, तो यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'अगर ऐसा होता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. दर्शक मुझे और ऋतिक को फिर से साथ देखना चाहते हैं. मैं सिर्फ यही दुआ करता हूं कि यह जल्दी हो जाए.'

रजत ने बातचीत में ऋतिक और राकेश रोशन के साथ अपने संबंधों पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मैं राकेश जी और ऋतिक दोनों से बहुत प्यार करता हूं और उनका दिल से सम्मान करता हूं. ऋतिक आज एक आइकॉन हैं, उनके जैसा कोई नहीं है. हमारे परिवारों के बीच हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है.' उन्होंने आगे बताया कि मीडिया ने कभी-कभी उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया. मुकेश खन्ना के साथ हुई मेरी बातचीत को कुछ लोगों ने राकेश जी और ऋतिक के खिलाफ बताने की कोशिश की, जो पूरी तरह गलत था.

इंडस्ट्री छोड़ना पर्सनल फैसला था

रजत बेदी ने यह भी साफ किया कि उनका पिछला बयान दरअसल इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की पर्सनल वजहों से जुड़ा था. न कि किसी व्यक्ति से. उन्होंने कहा, 'उस समय मैं कनाडा चला गया था क्योंकि काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था. मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था और हालात बिगड़ रहे थे. इसलिए मैंने एक ब्रेक लिया और कुछ समय के लिए वहां शिफ्ट होने का फैसला किया.' उन्होंने यह भी कहा कि लोग उस इंटरव्यू को गलत इरादे से पेश कर रहे थे, जबकि उनका मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं था.

पैसों की दिक्कत मेरे लिए एक चुनौती रही

रजत ने खुले तौर पर अपने आर्थिक संघर्षों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'पैसों की दिक्कत मेरे लिए हमेशा एक चुनौती रही. जब मैं फिल्मों में था, तब भी कई बार काम किया लेकिन पूरा भुगतान नहीं मिला. प्रोड्यूसर खुद मुश्किलों में होते थे, और इसका असर कलाकारों पर पड़ता था. इस इंडस्ट्री में जब तक आपकी फिल्म हिट नहीं होती, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है.' उन्होंने कहा कि उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे. नाम तो मिला, लेकिन वो नाम कभी पैसों या काम में नहीं बदला. कई बार मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया.

बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता के बाद अब रजत बेदी अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अभी तक किसी नई फिल्म या सीरीज की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऑडियंस में उनके अगले कदम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. रजत का कहना है कि उन्होंने हर मुश्किल दौर से कुछ न कुछ सीखा है. 'जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मेहनत और ईमानदारी इंसान को हमेशा आगे ले जाती है.'

