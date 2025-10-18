आर्यन के शो से चमकी राघव जुयाल की किस्मत, बना रहे 5 मंजिला बंगला, किया ऐलान

राघव जुयाल, बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गए हैं. वे मुंबई में बैकग्राउंड डांसर बनने के सपने के साथ आए थे. पहले वो एक फेमस डांसर बने. फिर वे टेलीविजन होस्ट बने और अब एक्टर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं. राघव ने 'एबीसीडी 2' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' जैसी फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. लेकिन 'किल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके काम ने उन्हें अपार फेम दिलाया.

फराह के व्लॉग में राघव का टशन

हाल ही में राघव कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में नजर आए. उन्होंने डेनिम-ऑन-डेनिम पहना था. एक्टर ने फराह खान के घर में एक बॉडीगार्ड के साथ स्टाइलिश एंट्री की. उनके इस बदलाव से प्रभावित होकर फराह ने कहा, 'हे भगवान! यही स्टारडम दिखता है. तुम हॉलीवुड के रॉकस्टार जैसे लग रहे हो. पहले तुम नाला सोपारा से लगते थे... अब तुम बदल गए हो. फराह ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, 'तुम इतने अच्छे लग रहे हो, सफलता तुम्हारे लिए काम कर रही है.'

बातचीत के दौरान राघव जुयाल ने मजाक में शिकायत की कि फराह ने उन्हें दिलीप की तरह स्टार नहीं बनाया. हैरान होकर फराह ने जवाब दिया, 'तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा पहला एक्टिंग ऑडिशन किसने दिलवाया था?' राघव ने खुद को सुधारते हुए स्नेह से याद किया, 'फराह मैम ने ही मुझे कास्टिंग डायरेक्टर अनमोल आहूजा के पास सत्ते पे सत्ता के लिए ऑडिशन के लिए रेफर किया था. जब मैंने ऑडिशन दिया, तो सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैरान रह गए. इससे मुझे और अवसर मिले और किल और अन्य प्रोजेक्ट्स में रोल मिले.' फराह ने 'सत्ते पे सत्ता' का जिक्र करते हुए कहा, 'पिक्चर तो बनी नहीं, पर तू निकल पड़ा.'

जब राघव, फराह के घर में दाखिल हुए तो उनसे पूछा गया, 'तुम क्या पीना चाहोगे?' उन्होंने जवाब दिया, 'कॉफी.' फराह ने तंज कसते हुए कहा, 'तुम्हारी अमेरिकानो? क्योंकि अब तुम नाला सोपारा से नहीं हो!' राघव हंसते हुए बोले, 'अब मैं उल्हासनगर से लास वेगास में आ गया हूं.'

फराह ने पूछा, 'मुझे इस हॉलीवुड रॉकस्टार लुक के बारे में बताओ.' जब राघव चुप रहे, तो उन्होंने फिर से चिढ़ाया, 'क्या ये बदलाव बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता के बाद आया है?' राघव ने विनम्रता से जवाब दिया, 'पता नहीं. उस शो ने मुझे बहुत फेम और तारीफ दिलाई.' फराह ने आर्यन खान की सीरीज में राघव जुयाल के रोल, खासकर इमरान हाशमी के साथ एक सीन की तारीफ की. उन्होंने पूछा, 'तुमने अरबी कब सीखी?' राघव ने हंसते हुए कहा, 'ज्यादातर सफर के दौरान. कभी-कभी मेरा ड्राइवर राम घबरा जाता था जब मैं अचानक अरबी में गाना शुरू कर देता था.'

बना रहे 5 मंजिला बंगला

बाद में बातचीत के दौरान राघव ने गर्व से बताया, 'मैं देहरादून में एक बड़ा घर बना रहा हूं. यह पांच मंजिला इमारत है.' उन्होंने कहा कि जब यह तैयार हो जाएगा, तो वे फराह को वहां एक और वीडियो शूट करने के लिए आमंत्रित करेंगे. फराह ने फिर पूछा, 'तो क्या तुम बॉम्बे में किराए पर रहते हो?' राघव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, 'बिल्कुल नहीं. मेरा यहां अपना घर है.'

राघव लगभग 15 सालों से इंडस्ट्री में हैं. 'किल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बहुत पहले उन्होंने 'एबीसीडी 2', 'स्ट्रीट डांसर 3डी' और 'किसी का भाई किसी की जान' जैसी फिल्मों में काम किया था.

