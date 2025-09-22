scorecardresearch
 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से राघव को मिल रही वाहवाही, को-स्टार को हुई जलन? राघव बोले- कॉम्पिटीशन...

राघव जुयाल ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अपने कोस्टार लक्ष्य संग दोस्ती पर बात की है. उनका कहना है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, उनके जोक्स और सोच एक जैसी ही है. राघव ने आर्यन के डायरेक्शन की भी तारीफ की है.

लक्ष्य संग दोस्ती पर बोले राघव जुयाल (Photo: Instagram @raghavjuyal, lakshya)
लक्ष्य संग दोस्ती पर बोले राघव जुयाल (Photo: Instagram @raghavjuyal, lakshya)

राघव जुयाल इन दिनों 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से तारीफें बटोर रहे हैं. जिस तरह उन्होंने एक आउटसाइडर एक्टर के दोस्त का रोल निभाया है, वो देखकर हर किसी का दिल खुश हुआ है. डांसिंग के बाद राघव एक्टिंग में भी लोगों से वाहवाही लूट रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपने कोस्टार लक्ष्य और सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान को लेकर कई सारी बातें कही हैं.

लक्ष्य संग कैसा है राघव का बॉन्ड?

राघव ने अपनी परफॉर्मेंस पर बात करते हुए लक्ष्य संग अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वो दोनों फिल्म 'किल' से ही साथ हैं और एक ही जैसी सोच रखने वाले हैं. ईटाइम्स संग बातचीत में राघव ने कहा, 'लक्ष्य के साथ मैंने किल मूवी के सेट पर बहुत समय गुजारा है. हमारा नेचर सेम है, जोक्स और ह्यूमर भी सेम है. हम दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं और शायद यही स्क्रीन पर भी झलकता है. हम दोनों में कोई कॉम्पिटीशन नहीं है, फिल्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती.'

राघव ने आगे आर्यन खान के काम की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने आर्यन की स्टोरीटेलिंग के तरीके को सराहा. राघव ने कहा, 'ये बहुत तारीफ की बात है कि पहली बार बतौर डायरेक्टर आर्यन ने एक ऐसी सीरीज बनाई है जिसमें कॉमेडी के साथ ड्रामा का भी अच्छा मिश्रण है. बल्कि ये बहुत बड़ा रिस्क था जो आर्यन ने लिया. उसका एक नया और फ्रेश नजरिया था. वो खुद बहुत सिंपल और बेबाक है.'

राघव जुयाल का डांसिंग से एक्टिंग का सफर

राघव जुयाल को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से भरपूर प्यार मिल रहा है. उनकी जर्नी देखकर हर कोई उनसे प्रेरित हो रहा है. उनकी शुरुआत इंडस्ट्री में बतौर डांसर हुई. वो 'डांस इंडिया डांस' नामक रियलिटी शो का हिस्सा बने. इसके बाद उन्हें 'डांस प्लस' शो में होस्टिंग करने का मौका मिला. इसी दौरान उन्होंने 'सोनाली केबल' फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा. 

इसके बाद राघव को एक्टिंग में बड़ा ब्रेक सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से मिला. ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, लेकिन राघव के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई. उन्होंने फिर 'किल' फिल्म में विलेन का रोल प्ले किया जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया. अब राघव 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से प्यार कमा रहे हैं. इसके बाद वो जल्द शाहरुख खान की 'किंग' में भी नजर आएंगे.

