आर्यन की वेब सीरीज में इमरान हाशमी के फैन बने राघव जुयाल, वायरल क्लिप पर बोले- मैं रोने लगा...

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हर तरफ छाई हुई है. जबसे ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, सोशल मीडिया पर फैंस इसके कई क्लिप्स वायरल कर चुके हैं. यूं तो सीरीज में कई बॉलीवुड स्टार्स के कैमियो हैं, लेकिन एक्टर इमरान हाशमी का कैमियो इस समय हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है.

इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर क्या बोले राघव?

दरअसल इमरान हाशमी का कैमियो कई कारणों से चर्चा में बना हुआ है. जिस सीन में एक्टर हैं, उसी में उनके साथ राघव जुयाल भी हैं जो उनसे फैन बनकर मिलते हैं. इस सीन में राघव जिस तरह इमरान से मिलते हैं, वही इसे वायरल बनाता है. राघव जैसे ही इमरान को देखते हैं, तो वो एक्टर की फिल्म 'मर्डर' का फेमस गाना 'कहो ना कहो' गाने लगते हैं.

राघव और इमरान के इस वीडियो को फैंस का काफी प्यार मिला है. अब अपने वायरल वीडियो पर राघव का भी रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने न्यूज 18 संग बातचीत में इस सीन को लेकर कई सारी बातें शेयर की हैं. राघव ने कहा, 'इमरान सर वाले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आर्यन और मैंने ये उम्मीद की थी कि ऐसा होगा. मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और कुछ नया करने की कोशिश की. बहुत मजा आया मुझे.'

'इमरान सर आए और वो सीन हुआ, मैं सीन में रोने भी लग गया. वो सीन बनते-बनते बन गया. मैंने बहुत दिल से किया था. अगर मैं कॉमेडी करने की कोशिश करता तो अजीब हो जाता, लेकिन दिल से मैंने आंसू निकाले और वो गाना गाया. मैंने खासतौर पर अरेबिक वर्जन गाया, मुझे लगा कि उससे फनी लगेगा.'

आर्यन के साथ कैसा है राघव का बॉन्ड?

राघव ने आगे आर्यन खान संग काम करने पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'आर्यन और मेरा दोनों का दिमाग थोड़ा खुराफाती है. दोनों का दिमाग मिल जाता है तो स्क्रीन पर कुछ और ही बन जाता है. हम दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. मैं और आर्यन जब सेट पर सीन करने के लिए मिलते थे, तो सारी पब्लिक जान जाती थी कि कुछ होने वाला है. मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत घातक है.'

बात करें 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज की, तो इसमें लक्ष्य लालवानी, सहर बंबा, बॉबी देओल, मोना सिंह, मनोज पाहवा, रजत बेदी, आन्या सिंह, मनीष चौधरी जैसे शानदार स्टार्स शामिल हैं. वहीं इसके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, करण जौहर, रणवीर सिंह जैसे दिग्गल कलाकारों का कैमियो है.

