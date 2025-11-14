scorecardresearch
 

Feedback

फिल्मों से आर माधवन ने क्यों लिया 3 साल का ब्रेक? काम से नहीं थे खुश

आर माधवन, फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर रहे हैं. लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया था, जब उन्होंने फिल्मों से 3 साल के लिए दूरी बना ली थी. इसके पीछे की माधवन ने वजह बताई है.

Advertisement
X
क्यों 3 साल का लिया आर माधवन ने फिल्मों से ब्रेक? (Photo: Instagram @actormaddy)
क्यों 3 साल का लिया आर माधवन ने फिल्मों से ब्रेक? (Photo: Instagram @actormaddy)

एक्टर आर माधवन ने खुद के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक यूनिक स्पेस क्रिएट की है. हर भाषा में इन्होंने काम किया है. तमिल सिनेमा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर इनका कुछ आसान नहीं रहा. माधवन को फिल्म इंडस्ट्री में आए 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है. हाल ही में एक इंटरव्यू में माधवन ने अपनी जर्नी पर बात की.

आर माधवन को लगता है सेट पर डर
माधवन ने मिर्ची प्लस संग बातचीत में कहा- आजकल न मैं जभी सेट पर जाता हूं, मुझे पहले से बहुत ज्यादा डर लगता है. मुझे न पहले डे जब सेट पर जाओ, तो सब देखकर ये बोल रहे हैं 'हो गया मैडी खत्म', 'अब इसको एक्टिंग नहीं आती'. हर फिल्म सेट पर जाकर मुझे ऐसा अहसास होता है. मुझे लगता है कि मेरे असिस्टेंट्स देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब टाइम हो गया है किसी और को जॉइन करने का, इसको कुछ आता नहीं. मेरा वो जो खौफ है न वो हर फिल्म में बढ़ता जा रहा है. 

अजय संग काम का कैसा रहा एक्स्पीरियंस?
माधवन ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार 'शैतान' फिल्म में अजय के साथ काम किया था तो उन्हें लगा था कि अजय को अकेला छोड़ देते हैं. शायद उन्हें बात करना पसंद न हो. पर हां, जब अजय कम्फर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ तो उनसे चीजें शेयर करना बहुत आसान है. उनके अंदर एक भोलापन है. वो चीजों को समझने में समय लेते हैं. मेरे अंदर क्यूरिओसिटी है. तो मुझे हम दोनों पर गर्व है. 

सम्बंधित ख़बरें

R. Madhavan
6 पैक एब्स से ज्यादा फैमिली पैक के साथ खुश हूं, बोले माधवन 
de de pyaar de 2: ajay devgn's sequel to open lower than original film
पहली फिल्म से भी कम होगी 'दे दे प्यार दे 2' की ओपनिंग? ऐसी रही बुकिंग  
de de pyaar 2: fun comedy with ample dose of social message
'दे दे प्यार दे 2' रिव्यू: मजेदार कॉमेडी में दमदार मैसेज का तड़का, माधवन ने जीता दिल  
Ranveer Singh in Dhurandhar
2 साल से बड़े पर्दे से दूर Ranveer, Dhurandhar बनाएगी फिर से सुपरस्टार? 
De De Pyaar de 2 prediction
'जटाधरा' हुई फेल, 'हक' है सीरियस... लाइट कॉमेडी वाली 'दे दे प्यार दे 2' के लिए बना माहौल!  
Advertisement

माधवन ने लिया 3 साल का फिल्मों से ब्रेक
माधवन ने फिल्मों से करीब दो से तीन साल का ब्रेक लिया था. इसके बारे में भी उन्होंने बात की. कहा कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मैं काफी डिसइल्यूशन्ड हो गया था वो भी उससे जो मैं काम कर रहा था. मैं स्विट्जरलैंड में एक तमिल गाने की शूटिंग कर रहा था, ऑरेंज पैंट्स और ग्रीन शर्ट पहनकर. 

मैं नाच रहा था. सड़क के बीचोंबीच. वहां मौजूद एक किसान मुझे देखकर हंस रहा था. मैंने उन्हें देखा और कहा कि आप चेन्नई आओ. मैं दिखाता हूं मैं क्या हूं. मुझे बुरा लगा था. तब मुझे लगा था कि मैं रियल लाइफ में दूसरों की ट्यून पर नाच रहा हूं. 

बता दें कि आर माधवन, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को आप भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement