हिंदी सिनेमा में नहीं बन रहीं रोमांटिक फिल्में, फूटा आर माधवन का गुस्सा, बोले- कोई SRK...

साउथ और हिंदी सिनेमा के कलाकार आर माधवन, जल्द ही रोमांटिक फिल्म 'आप जैसा कोई' में नजर आने वाले हैं. देखा गया है कि आर माधवन को अगर किसी मुद्दे पर अपनी राय रखनी होती है तो वो बेझिझक रखते हैं. अपने शब्दों को ज्यादा मिलाते नहीं हैं. हाल ही में उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में एक्शन फिल्में ज्यादा बन रही हैं, रोमांटिक नहीं बन रहीं. जिसपर एक्टर ने रिएक्ट किया है.

आर माधवन ने कही ये बात

'द हॉलीवुड रिपोर्टर' संग बातचीत में आर माधवन ने कहा- हॉलीवुड की एक फिल्म है 'As Good As It Gets'. बहुत शानदार रोमांटिक फिल्म है. बूढ़े पुरुष और महिला की कहानी पर आधारित है. हमारी इंडस्ट्री में कुछ खास लव स्टोरीज नहीं बन रही हैं. न ही हीरो को लेकर सोचा जा रहा है कि कोई रोमांटिक फिल्म कर पाएगा. मैंने 'आप जैसा कोई' फिल्म इसलिए करनी चुनी क्योंकि ये एक मैच्योर लव स्टोरी है. हमारा इंडियन सिनेमा कुछ शानदार लव स्टोरीज पर फिल्में बनाने से चूक रहा है. एक्शन और थ्रिलर फिल्म करने से अच्छा है मैं कहीं न कहीं इस रीत को तोड़ सकूं कि रोमांटिक फिल्में भी अच्छी बनाई जा सकती हैं.

आर माधवन ने आगे कहा- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई अच्छी रॉम-कॉम फिल्म आई हो, मुझे याद नहीं. मुझे कोरियन ड्रामा याद हैं. पर कोई इंडियन रोमांटिक फिल्म अबतक नहीं आई है जो लोगों के बीच पसंद की गई हो. मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोगों ने प्यार और रिलेशनशिप को हमेशा वैल्यू किया है. पर आज की जेनरेशन के लिए ये बहुत आसानी से मिलने वाली एक चीज हो गई है. हमारे पास राइटर्स ऐसे नहीं हैं जो अच्छी रोमांटिक फिल्म लिख सकें. साल 1997 में आई थी फिल्म As Good as It Gets. इस फिल्म के डायलॉग्स मुझे आज भी याद हैं.

"लव स्टोरी जो आ भी रही हैं तो वो ऑडियन्स को पसंद नहीं आ रहीं. पर अगर इन्हें अच्छी तरह लिखा जाए तो ऑडियन्स को इम्प्रेस कर सकने में कामयाब भी हो सकती हैं. पैसा परेशानी नहीं, स्टोरी नहीं है, ये परेशानी है. कोई ठीक तरह से रीसर्च ही नहीं करना चाहता है. कोई शाहरुख खान की तरह पर्दे पर रोमांस कर ही नहीं सकता है. शाहरुख की उम्र वाली हीरोइन भी फिर हमें चाहिए. जो कि आज के समय में मिलना मुश्किल है."