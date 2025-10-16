scorecardresearch
 

De De Pyaar De 2 में हमउम्र अजय देवगन के ससुर का किरदार निभा रहे माधवन, हुए असहज?

दे दे प्यार दे 2 फिल्म में आर माधवन अजय देवगन के होने वाले ससुर के किरदार में नजर आएंगे. दोनों की उम्र में महज एक साल का ही फर्क है, ऐसे में क्या माधवन को कोई मुश्किल महसूस हुई, इस पर उन्होंने बात की.

अजय देवगन के होने वाले ससुर का किरदार निभा रहे माधवन (Photo: Instagram @madhavan)
अजय देवगन-रकुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. फिल्म में आर माधवन अजय के ससुर का रोल निभाने वाले हैं. दोनों एक्टर हम उम्र हैं बावजूद इसके इस किरदार को निभाने पर कितने असहज हुए, इस बारे में माधवन ने बात की. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सीक्वल फिल्मों का हिस्सा बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कहानी अच्छी हो.

पिता की भूमिका निभाने को लेकर घबराहट

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब माधवन से पूछा गया कि अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड के पिता का किरदार निभाने पर उन्हें कैसा लगा, इस पर उन्होंने कहा, “मैंने पहले कभी पिता का किरदार नहीं निभाया, और अजय के साथ काम करते हुए मुझे थोड़ी घबराहट थी. मैंने देखा है कि कई एक्टर्स सेट पर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अजय सर हमेशा सेट पर मौजूद रहते हैं और पूरी तरह समर्पित रहते हैं. हमारे बीच हमेशा एक कनेक्शन महसूस हुआ.”

वहीं जब अजय देवगन से पूछा गया कि उन्हें सीक्वल फिल्मों में काम करना कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, “मुझे सीक्वल से कोई दिक्कत नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए. उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी. हमें भरोसा है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है.”

‘डी-एजिंग’ यानी कम उम्र का दिखने की अफवाहों पर जवाब

इससे पहले, फिल्म ‘आप जैसा कोई’ के ट्रेलर लॉन्च पर माधवन ने कहा था,“लोग मुझ पर डी-एजिंग (कम उम्र दिखने की तकनीक) का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए इतना बजट नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हुआ है.”

उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म ‘साला खड़ूस’ की तैयारी को याद करते हुए कहा, “जब मैं साला खड़ूस के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने कई डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह ली, वजन कैसे घटाएं, फिट कैसे रहें, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके तरीकों से मैं पूरी तरह सहमत हो सकूं.”

माधवन ने बताया कि ये सब नेचुरल है वो कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते. 

मालूम हो कि दे दे प्यार दे 2 फिल्म 2019 में आई रोमांटिक कॉमेडी का सीक्वल है. पहले पार्ट में जहां रकुल अजय देवगन के परिवार में खुद के एक्सेप्टेंस के लिए जद्दोजहद करती दिखती हैं. वहीं इस पार्ट में अजय देवगन ये कोशिश करते दिखेंगे. ट्रेलर जारी हो चुका है और फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. 

