बिना 6 पैक एब्स बनाए इंडस्ट्री में हिट 'साउथ के SRK', बोले- फैमिली पैक के साथ खुश हूं

साउथ के सुपरस्टार आर माधवन, अजय देवगन के साथ 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आ रहे हैं. हिंदी सिनेमा में आर माधवन काफी अच्छा काम कर रहे हैं. अजय के साथ ये माधवन की दूसरी फिल्म है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान माधवन ने अपने फिजीकल अपीयरेंस पर बात की.

आर माधवन के क्यों नहीं हैं 6 पैक एब्स? (Photo: Screengrab)
फैन्स के दिलों पर राज करने वाले आर माधवन बड़े पर्दे पर आ चुके हैं. अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में ये नजर आ रहे हैं. देखा गया है कि माधवन ने अबतक जितने भी किरदार पर्दे पर निभआए, सभी बिना 6 पैक एब्स के अदा किए. 10 साल बाद माधवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि बताया कि क्यों उनके 6 पैक एब्स नहीं हैं. 

माधवन ने बताई वजह
फिल्म 'ओम शांति ओम' में आर माधवन भी थे, लेकिन उनके सीन्स को डिलीट कर दिया गया. क्योंकि उनके 6 पैक एब्स नहीं बने थे. माधवन ने बताया कि मैं हमेशा से ही एक फैमिली मैन रहा हूं तो मुझे फैमिली पैक ही पसंद रहा है. मैं जानता हूं कि ये काफी चीकी जवाब है. पर सच ये है कि 6 पैक एब्स बनाना काफी खूबसूरत चीज है, पर इसे सही तरीके से अगर आप बनाए तो ही कामयाब है. 

6 पैक एब्स बनाने के लिए आपकी बॉडी में फैट पर्सेंटेज 8-9 पर्सेंट ही होना चाहिए. और बॉडी में फैट की इतनी मात्रा मतलब आपका चेहरा काफी बढ़ा दिखने लगेगा. Irudhi Suttru के लिए जब मैंने अपनी फिजीक बनाई थी तो उसे बनाने में मुझे करीब डेढ़ साल लग गया था. काफी सारे ट्रेनर्स ने मुझे कहा कि मैं 3 महीने में बना सकता हूं, पर सही तरीके से. अगर आप अपनी डायट में प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट्स लें तो आप 3 महीने में 6 पैक एब्स बना सकते हैं. 

आप भी ऐसी फिजीक पा सकते हैं. पर 6 पैक एब्स बनाना काफी मुश्किल काम है. मैं उन एक्टर्स की मेहनत की सराहना करता हूं जिनके 6 पैक एब्स हैं. पर 6 पैक एब्स का मतलब ये नहीं कि मुझे मेरी पसंदीदा महिला नहीं मिली. मैं अपने फैमिली पैक के साथ ही खुश हूं. 

आर माधवन स्क्रीन पर काफी फिट दिखते हैं. 'दे दे प्यार दे 2' में माधवन ने पति का रोल अदा किया है जो फिटनेस को लेकर काफी सतर्क नजर आता है. ये फिल्म साल 2019 में आई फिल्म का सीक्वल है. 14 नवंबर को ये थियटर्स में रिलीज हुई है. माधवन ने कहा- किरदार में उन्होंने हर फ्रेम में इमोशन्स को देने की कोशिश की है. फिर वो चाहे कॉमेडी सीन हो या फिर इमोशनल. माधवन अपने काम के लिए सराहे जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
