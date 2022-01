Puspa Box Office Collection: तोड़े सारे रिकॉर्ड, हिंदी वर्जन 100 करोड़ क्लब में शामिल

लॉकडाउन के इस दौर में जहां सभी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की रिलीज को लेकर संशय में हैं, तो वहीं साउथ फिल्म पुष्पा: द राइज ने यह साबित कर दिया है कि कंटेंट में दम हो, तो वो किसी भी परिस्थिती में अपना जमीन तलाश ही लेती है.

अपनी रिलीज के बाद से ही 'पुष्पा: द राइज' रातों-रात चर्चा का विषय बन गई है. अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज के किरदार को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है. एक ऐसी फिल्म है जिसने सफलता के मामले में बॉक्स ऑफिस पर एक बेंचमार्क स्थापित कर लिया है. और अब, अपनी उपलब्धि में एक और रिकॉर्ड जोड़ लिया है. फिल्म का हिंदी वर्जन अब 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुका है.

#PushpaHindi Hits The 100 Crore Mark In Its Seventh Weekend https://t.co/r4rZJ2Uw8v