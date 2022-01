Parineeti Chopra के लिए शौहर ढूंढेंगे Karan Johar, एक्ट्रेस ने Arjun Kapoor का नंबर किया डिलीट

परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने टीवी रियलिटी शो 'हुनरबाज' के साथ छाई हुई हैं. रविवार को परिणीति चोपड़ा ने अपने फैंस से बातचीत की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा. इस दौरान परिणीति के कई फैंस ने उनसे सवाल किए. सेशन के दौरान परिणीति को अर्जुन कपूर ने ट्रोल कर दिया. तो वहीं परिणीति ने करण जौहर के बारे में बात की.

करण ढूंढ रहे परिणीति के लिए शौहर

परिणीति से एक फैन ने पूछा- करण जौहर के बारे में आप क्या कहेंगी? इसपर परिणीति ने जवाब दिया, 'भला करेगा जौहर, ढूंढेगा मेरा शौहर.' रियलिटी शो हुनरबाज को परिणीति और करण मिलकर जज कर रहे हैं. शो में करण ने परिणीति का शौहर ढूंढने की कसम खाई है. यही बात परिणीति ने अपने फैंस से कही.

बहन प्रियंका के लिए कही ये बात

एक फैंस ने परिणीति से उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा के बारे में सवाल किया. फैन ने लिखा- आपको प्रियंका की कौन सी बात से सबसे ज्यादा प्यार है? इसपर परिणीति ने जवाब दिया, 'वह दुनिया के लिए स्टार हैं और मेरे लिए मेरी बड़ी बहन हैं. मैं अपने भाइयों से बड़ी हूं. तो मेरे लिए वह मेरी 'बड़ी बहन' हैं.'

अर्जुन ने किया परिणीति को ट्रोल

परिणीति के इस इंस्टा सेशन में उनके दोस्त और एक्टर अर्जुन कपूर ने उन्हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा. एक फैन ने परिणीति से सवाल किया, 'अर्जुन कपूर के लिए कुछ शब्द कहें.' इसपर परिणीति ने जवाब दिया, 'कुछ शब्द बहुत ज्यादा हैं.' परिणीति के इस जवाब को अर्जुन कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर लिखा, 'हां, तुम्हारी आवाज सुनाने की कोशिश जरूरत नहीं है. अच्छा होगा तुम कम बोलो.' परिणीति ने अर्जुन की स्टोरी के जवाब में लिखा, 'मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया है.'

करगिल की बर्फीले वादियों में Parineeti Chopra, देखकर खुश हो जाएगा दिल

पक्के दोस्त हैं अर्जुन-परिणीति

अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दोनों का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को तंग करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते. इस महीने की शुरुआत में परिणीति ने अर्जुन कपूर की तारीफ में एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने बताया था कि अर्जुन ने उन्हें एक स्वेटशर्ट गिफ्ट की है. इसपर भी अर्जुन ने परिणीति को छेड़ा था.

'NRI मां-डैड अंबाला के स्मॉल टाउन बॉय' पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर परिणीति चोपड़ा का पोस्ट

इन फिल्मों ने नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह रियलिटी शो हुनरबाज को जज कर रही हैं. इसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर नजर आ रहे हैं. शो के होस्ट भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया हैं. परिणीति, रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'एनिमल' में काम कर रही हैं. इस फिल्म को 'कबीर सिंह' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं. साथ ही परिणीति फिल्म ऊंचाईयां में नजर आएंगी.