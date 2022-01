Pushpa Box Office Collection: अल्लू अर्जुन की Pushpa की धुंआधार कमाई, किया 300 करोड़ का कलेक्शन

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा लगातार अच्छी कमाई कर रही है. 17 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई पूरी कर ली है. फिल्म को तेलगु के अलावा हिंदी, मलयालम, कन्नण भाषाओं में रिलीज किया गया था. जिसमें हिंदी वर्जन में भी फिल्म की अच्छी खासी कमाई हो रही है. हिंदी वर्जन में पुष्पा 75 करोड़ तक का आंकड़ा पार करने वाली है.

फिल्म की हिंदी वर्जन में भी ताबड़तोड़ कमाई

फिल्म क्रिटिक तरण आर्दश ने ट्वीट करते हुए आंकड़े शेयर कर बताया कि फिल्म हिंदी स्क्रीन पर 56 करोड़ तक कमा चुकी है. ट्वीट करते हुए तरण ने लिखा #पुष्पा सनसनीखेज है... इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी, #PushpaHindi 16 दिनों में ₹75 करोड़ की कमाई कर ली है और तेजी से आगे बढ़ रही है. शुक्रवार को फिल्म ने 3.50 करोड़ कमाई की, शनिवार को 6.10 करोड़. कुल: ₹ 56.69 करोड़. केस स्टडी के मुताबिक फिल्म जल्द ही 75 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी. यह आंकड़े फिल्म के हिंदी वर्जन के हैं.

#Pushpa is SENSATIONAL... Despite restrictions, #PushpaHindi *Day 16* records its *highest single day* number… Trending is an eye opener, a case study… Speeding towards ₹ 75 cr… Power of SOLID CONTENT… [Week 3] Fri 3.50 cr, Sat 6.10 cr. Total: ₹ 56.69 cr. #India biz. pic.twitter.com/XVcAoKouEq

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2022

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंचा 300 करोड़ तक

वहीं दुनिया भर में फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई का आकंड़ा पार कर लिया है. फिल्म को लेकर माउथ पब्लिसिटी, प्रमोशन और फिल्म के कास्ट वजह बताए जा रहे हैं. साथ ही जो भी फिल्म देख रहा है वह अल्लू अर्जुन के एक्टिंग की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा.

हिंदी फिल्म के दर्शकों को आई फिल्म पसंद

कमाई को देखते हुए पता चलता है कि फिल्म दुनियाभर में ऑडियन्स के साथ साथ हिंदी ऑडियन्स को भी बहुत पसंद आ रही है. फिल्म के एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की अच्छी हिंदी फैन फॉलोइंग हैं. साथ ही इस फिल्म में समांथा प्रभु का पहला आइटम सॉन्ग भी है. जिन्होंने फैमिली मेन 2 में शानदार प्रदर्शन कर हिंदी फिल्म के दर्शकों का दिल जीता था.