Vicky Kaushal पर गाड़ी नंबर चुराने का लगाया इल्जाम, एक्टर के खिलाफ शख्स ने दर्ज की शिकायत

विक्की कौशल और सारा अली खान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. विक्की और सारा इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हैं. कुछ दिनों पहले फिल्म की शूटिंग करते हुए विक्की और सारा की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस फोटो में विक्की और सारा के अलग लुक को देखा गया था. अब इस फोटो की वजह से विक्की कौशल मुश्किल में फंस गए हैं.

विक्की कौशल के खिलाफ हुई शिकायत

विक्की कौशल अपनी वायरल फोटो के चलते कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. एक शख्स ने उनपर उसकी गाड़ी का नंबर चुराने का इल्जाम लगाया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि वायरल फोटो में विक्की कौशल जिस बाइक को चलाते नजर आ रहे हैं, उसपर जो वाहन नंबर है वो उसका है.

Bollywood Actors Vicky Kuashal And Sara Ali Khan Spotted On A Bike In Roads Of Indore: Video Goes Viral On The Internet #SaraAliKhan #VickyKaushal #Indore #lukachuppi2 #MadhyaPradesh https://t.co/1u8ZOjQtg5 pic.twitter.com/MS3UotBOmh

शख्स ने लगाया ये इल्जाम

जय सिंह यादव नाम के शिकायतकर्ता ने कहा, “फिल्म सीक्वेंस में इस्तेमाल किया गया वाहन नंबर मेरा है. पता नहीं फिल्म यूनिट को इसकी जानकारी है या नहीं. यह अवैध है, बिना अनुमति के मेरी नंबर प्लेट का उपयोग वह नहीं कर सकते. मैंने स्टेशन पर एक ज्ञापन दिया है. मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए."

इंदौर पुलिस करेगी जांच

इस बारे में बाणगंगा के एसआई राजेंद्र सोनी ने एएनआई से बात की. उन्होंने कहा, “हमारे पास विक्की कौशल के खिलाफ शिकायत आई है. इस मामले की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि नंबर प्लेट का दुरुपयोग किया गया था या नहीं. मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. अगर फिल्म इकाई इंदौर में है, तो उनकी भी जांच की जाएगी.''

Vehicle number used in the movie sequence is mine; don't know if the film unit is aware of it...This is illegal, can't use my number plate without permission. I have given a memorandum at the station. Action should be taken in the matter: Complainant Jai Singh Yadav (1.1.22) pic.twitter.com/CkpZBVUndu