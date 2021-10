Puneeth Rajkumar Funeral: पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार आज, राजकीय सम्मान के साथ होगी विदाई

कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के आकस्म‍िक निधन ने टॉलीवुड समेत बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया है. आज रविवार को बेंगलुरू के कांत‍ीरवा स्टूड‍ियो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. सुबह से ही कांतीरवा स्टूड‍ियोज के आसपास मौजूद बिल्ड‍िंंग और इमारतों की छतों पर फैंस अपने चहेते स्टार के अंतिम विदाई पर उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं.

पुनीत राजकुमार को शुक्रवार दोपहर दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत बहुत गंभीर थी. डॉक्टर्स की पूरी कोश‍िश के बावजूद पुनीत को नहीं बचाया जा सका. उनकी मौत की खबर आते ही सोशल मीड‍िया पर शोक की लहर दौड़ गई थी. 46 साल की उम्र में पुनीत की मौत से सेलेब्स और एक्टर के चाहने वालों को गहरा धक्का लगा था.

Karnataka: People gather on terraces of the buildings around Sree Kanteerava Studios in Bengaluru and climb trees around it to catch a glimpse of late Kannada actor #PuneethRajkumar. His last rites will be performed at the Studios today. pic.twitter.com/gUILlsz3UK