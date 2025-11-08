प्रियंका ने रिलीज किया नया गाना, सुनकर निराश हुए फैंस, बोले- लिप सिंक भी नहीं हो रहा

प्रियंका चोपड़ा ने लंबे समय बाद म्यूजिक की दुनिया में वापसी कर ली है. ग्लोबल आइकॉन प्रियंका ने जाने माने म्यूजिक बैंड व्हैम (Wham) के सदाबहार क्लासिक गाने 'लास्ट क्रिसमस' का देसी अंदाज में री-इन्वेंशन करके कमबैक किया है. यह गाना फेस्टिव फैमिली फिल्म 'क्रिसमस कर्मा' का हिस्सा है, जो 14 नवंबर को यूके, आयरलैंड और अमेरिका में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन गुरिंदर चड्ढा ने किया है, जो 'बेंड इट लाइक बेकहम' और 2019 की हिट फिल्म 'ब्लाइंडेड बाय द लाइट' के लिए मशहूर हैं.

प्रियंका ने की म्यूजिक में वापसी

यह गाना प्रियंका चोपड़ा के आखिरी बड़े म्यूजिक रिलीज 'आई कांट मेक यू लव मी' (2014) के 9 साल बाद आया है. इन सालों में उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के गानों को भी आवाज दी. जैसे 'मैरी कॉम' (2014) का 'चओरो' और 'दिल धड़कने दो' (2015) का टाइटल ट्रैक. लेकिन फिर अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने के लिए प्रियंका ने म्यूजिक से दूरी बना ली थी.

ट्रोल हो रही प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका के 'लास्ट क्रिसमस' गाने के देसी वर्जन के कई क्लिप्स ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं. इसपर तरह-तरह के रिएक्शन दुनियाभर के यूजर्स दे रहे हैं. कुछ को गाना पसंद आया, तो कुछ ने इसे ओरिजिनल गाने की 'पैरोडी' बताया. एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'प्रियंका ने गाने को मार डाला और मेरा मतलब है सचमुच इस खूबसूरत गाने की हत्या कर दी.' दूसरे ने कमेंट किया, 'बीच में भांगड़ा मुझे मंगल ग्रह भेज रहा है.' एक और यूजर ने लिखा, 'क्या ये पैरोडी है?' एक अन्य ने कमेंट में लिखा, 'लिप-सिंक भी अच्छे से नहीं हो रहा.'

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अपने नए गाने के बारे में प्रियंका ने कहा, 'गुरिंदर चड्ढा उन चुनिंदा एंटरटेनमेंट दिग्गजों में से हैं जो भारतीय डायस्पोरा की कहानियों को लगातार ईमानदारी और भावना के साथ आगे बढ़ाती रही हैं. वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं फिल्म क्रिसमस कर्मा के जरिए उनकी छोटी-सी मदद करके बहुत खुश हूं. मुझे उम्मीद है कि इस गाने का देसी वर्जन, जो हमारे लिए लंबे समय से क्रिसमस का साउंडट्रैक रहा है, सुनने वालों के दिलों को छूएगा.'

प्रियंका के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिलहाल वो डायरेक्टर एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'SSMB29' की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसमें उन्हें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ अहम भूमिका में देखा जाएगा. फिल्म के 2027 में बड़े पर्दे पर आने की उम्मीद है.

