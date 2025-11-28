scorecardresearch
 
हॉलीवुड में आसान नहीं रहा प्रियंका चोपड़ा का करियर, गलतियों से सीखा

प्रियंका चोपड़ा आज के समय में एक ग्लोबल स्टार हैं. बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर कुछ आसान नहीं रहा. हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि उन्होंने हॉलीवुड की अपनी जर्नी में काफी गलतियां कीं. लेकिन आज वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने बयां किया दर्द (Photo: Instagram @priyankachopra)
प्रियंका चोपड़ा, इन्फ्लूएन्शियल इंडियन स्टार्स में शुमार हैं. ग्लोबल लेवल पर ये अपनी जगह बना चुकी हैं. प्रियंका ने जब हॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था. न ही कोई रोडमैप था, जिसपर वो चल सकें औऱ अचीव कर सकें. प्रियंका ने अपनी जर्नी को बस शुरू कर दिया था. प्रियंका ने अपनी इस जर्नी को ट्रायल की तरह लिया. उसमें गलतियां तो कीं, लेकिन उनसे सीखा भी.

प्रियंका ने रखी अपनी बात
प्रियंका ने कहा- मुझे इंटरनेशनल ऑडियन्स जान तो रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके बीच में बने कैसे रहना होगा. इस एक चीज में मैं पीछे रही हूं. अपनी आयडेंटिटी बनाए रखने को लेकर मैंने काफी संघर्ष किया है. मैंने जब हॉलीवुड में कदम रखा था तो मैंने खुद के लिए कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया था. मैंने अपनी राह खुद अकेले बनाई है. मुझे यहां के बारे में कुछ पता ही नहीं था. 

न ही मुझे सबकुछ एकदम से जानना था. मैंने धीरे-धीरे जो सीखा, खुद से सीखा, खुद से जाना. मेरे से पहले कुछ स्टार्स इंटरनेशनल लेवल पर काम करके गए, उन्होंने नाम बनाया. लेकिन मैंने किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं किया. मेरे लिए सबकुछ बस ट्रायल और एरर रहा. मैंने गलतियां कीं. कुछ अच्छी गलतियां भी कीं. कुछ बुरी कीं. और जब आप शुरू से शुरुआत करते हो तो ऐसा होता है और मैं इस बात में ओके हूं. 

मेरे लिए रियल चैलेंज खुद के फेलियर को देखना नहीं, बल्कि ये सीखना रहा कि मैं खुद को सिखाते हुए माफ कैसे करती हूं. मैंने बहुत सारी चीजें प्लान कीं, लेकिन उन्हें नहीं कर पाई. ग्लोबल फिगर होने के साथ एक प्रेशर भी आप पर आता है. सपोर्ट उन लोगों से मुझे मिला जो सही के साथ खड़े रहे. मेरी जिंदगी में भले ही काफी लोग हों, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम रहे हैं. 

प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीज रोल में हैं. प्रियंका अब तो वापस अमेरिका लौट गई हैं, लेकिन फिल्म े टीजर लॉन्च के लिए वो इंडिया आई थीं. फैन्स के बीच इनका देसी लुक काफी चर्चा में रहा.

